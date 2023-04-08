В новом парке аттракционов в Белгороде можно будет покататься на катамаранах

Озеленить парк планируют осенью этого года. Проект уже готов. Однако, как уточнил Гладков, внутри парка территорию должны засадить зеленью уже к открытию. "Времени катастрофически мало, но на сегодняшний день мы знаем объём выполнения необходимых работ и идем в графике", - заявил глава региона.