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В новом парке аттракционов в Белгороде можно будет покататься на катамаранах

8 апреля 2023, 07:51
Фото: Вячеслав Гладков в ВК

Катамараны и искусственное озеро появятся в новом парке аттракционов в Белгороде

Пирс уже монтируют, первые детские карусели стоят. Всего в новом парке к открытию первой очереди появятся 12 аттракционов для людей разного возраста.
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Стройка

7 апреля Вячеслав Гладков посетил стройплощадку в областном центре, на которой разворачивается новый парк аттракционов. Губернатор рассказал о готовности объекта и показал свежие фото будущего места притяжения. По словам главы региона, в парке уже собирают пирс на озере, по которому летом будут плавать катамараны:

Строительные работы ведутся параллельно на всех площадках: монтируются внутриплощадочные сети, возводится административный блок и входная группа, идет сборка пирса на искусственном озере, где летом будут плавать катамараны. Уже вырисовывается география будущего парка с зонированием площадок.

Первые детские карусели уже смонтированы. Пусконаладочные работы не за горами. К открытию первой очереди в парке будет 12 каруселей для посетителей разных возрастов. До конца мая объект планируют перевести с временного энергоснабжения на постоянное.

Фото: Вячеслав Гладков в ВК

Озеленить парк планируют осенью этого года. Проект уже готов. Однако, как уточнил Гладков, внутри парка территорию должны засадить зеленью уже к открытию. "Времени катастрофически мало, но на сегодняшний день мы знаем объём выполнения необходимых работ и идем в графике", - заявил глава региона.

В феврале этого года определились с названием нового парка. В этом вопросе ориентировались на мнение жителей Белгородской области. Но пока на стройплощадке кипит работа над местом, которое должно радовать белгородцев, отдельных людей оно уже раздражает: стройка заблокировала отход грунтовых вод - дворы жилых домов затопило.

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