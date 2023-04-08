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Устюгов и Кулешова выиграли гонку свободным стилем на X Югорском лыжном марафоне

8 апреля 2023, 15:14
Порядка 3,7 тысячи любителей зимнего вида спорта присоединились к участию в X Югорском лыжном марафоне. Такое число марафонцев стало самым внушительным за время существования этого мероприятия. Среди присутствующих на состязаниях спортсменов были граждане со всех уголков России, а также иностранцы.

Как сообщает muksun.fm, победителями первого дня соревнований на трассе 50 километров в гонке классическим стилем были признаны Евгений Цепков (2 часа 3 минуты и 12 секунд) и многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева (2 часа 20 минут и 11 секунд).

Во второй день марафона лучшими удалось стать чемпиону Олимпиады в лыжных гонках Сергею Устюгову и обладательнице бронзовой медали зимней Олимпиады — 2018 в Корее Анастасии Кулешовой, так как они первыми в своей категории финишировали в гонке на 50 километров свободным стилем. Во второй день непревзойденным результатом среди мужчин стало 1 час 49 минут и 44 секунды, среди женщин — 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Серебро и бронза отправились к профессиональным биатлонистам — олимпийскому призеру Эдуарду Латыпову (1 час 52 минуты 02 секунды) и Никите Поршневу (1 час 54 минуты и 10 секунд), у женщин лидировали Алина Кудисова (2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталия Бабчина (2 часа 6 минут и 45 секунд).

Лучшим лыжникам второго дня соревнований передали денежное вознаграждение от банка «Открытие» — по 400 тысяч рублей за золото, 200 тысяч рублей — за серебро, 100 тысяч рублей — за бронзу. Также в этом году денежные призы полагаются и тем, кто вошел в первую десятку, но не занял призовых мест. Сумма составляет от пяти до 25 тысяч рублей в зависимости от результата.

Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов считает Югорский лыжный марафон достойным внимания мероприятием, ведь именно здесь на одной лыжне могут соревноваться как непрофессионалы, так и титулованные спортсмены мирового уровня. Это является отличным стимулом для развития и воли к победе среди молодых, начинающих лыжников. Андресов заявил, что Югорский лыжный марафон хорошо известен и за пределами региона, потому что ежегодно приезжают участники и болельщики со всей России и из-за рубежа.

Соревнования впервые были проведены в Ханты-Мансийске в 2013 году и с тех пор проходят каждый год весной. За организацию марафона отвечают власти ХМАО — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок Югры. Генеральный партнер — банк «Открытие», информационный партнер — федеральный медиахолдинг 1MI.

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