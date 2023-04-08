Устюгов и Кулешова выиграли гонку свободным стилем на X Югорском лыжном марафоне

Во второй день марафона лучшими удалось стать чемпиону Олимпиады в лыжных гонках Сергею Устюгову и обладательнице бронзовой медали зимней Олимпиады — 2018 в Корее Анастасии Кулешовой, так как они первыми в своей категории финишировали в гонке на 50 километров свободным стилем. Во второй день непревзойденным результатом среди мужчин стало 1 час 49 минут и 44 секунды, среди женщин — 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Серебро и бронза отправились к профессиональным биатлонистам — олимпийскому призеру Эдуарду Латыпову (1 час 52 минуты 02 секунды) и Никите Поршневу (1 час 54 минуты и 10 секунд), у женщин лидировали Алина Кудисова (2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталия Бабчина (2 часа 6 минут и 45 секунд).