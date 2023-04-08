Украинские снаряды убили крупный рогатый скот в селе Белгородской области

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В эту субботу со стороны Украины по окраине села Архангельское Шебекинского округа прилетело 12 снарядов. Об этом в своём Telegram-канале вечером сообщил Вячеслав Гладков.
В результате обстрела погибли животные — 10 голов крупного рогатого скота. Удалось избежать человеческих жертв. Раненых среди мирных граждан также нет. Однако обстрелом разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ.
«Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — уточнил губернатор, опубликовав фото с места происшествия.
Напомним, днём жителей села Архангельское, как и жителей ещё двух других населённых пунктов Белгородской области, предупреждали о возможных обстрелах. Им приходили сообщения от МЧС.