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Украинские снаряды убили крупный рогатый скот в селе Белгородской области

8 апреля 2023, 14:59
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram

8 апреля ВСУ выпустили 12 снарядов по белгородскому селу. Погиб крупный рогатый скот

Об обстреле села Архангельское Шебекинского городского округа сообщил губернатор. Среди людей пострадавших нет, однако избежать разрушений не удалось.
Сюжет
СВО

В эту субботу со стороны Украины по окраине села Архангельское Шебекинского округа прилетело 12 снарядов. Об этом в своём Telegram-канале вечером сообщил Вячеслав Гладков.

В результате обстрела погибли животные — 10 голов крупного рогатого скота. Удалось избежать человеческих жертв. Раненых среди мирных граждан также нет. Однако обстрелом разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ.

«Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — уточнил губернатор, опубликовав фото с места происшествия.

Фото: Вячеслав Гладков в Telegram

Напомним, днём жителей села Архангельское, как и жителей ещё двух других населённых пунктов Белгородской области, предупреждали о возможных обстрелах. Им приходили сообщения от МЧС. 

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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Татьяна Алексютина#Обстрел ВСУ#Приграничье#ВСУ#Спецоперация#СВО#Крупный рогатый скот#Погибли#Снаряды#Происшествия#Губернатор
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