Украинские снаряды убили крупный рогатый скот в селе Белгородской области

В результате обстрела погибли животные — 10 голов крупного рогатого скота. Удалось избежать человеческих жертв. Раненых среди мирных граждан также нет. Однако обстрелом разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ.