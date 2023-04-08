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Published Сегодня, 10:04

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Привязанному к забору в Белгороде щенку не могут найти семью

8 апреля 2023, 10:04
Фото: Bel.ru
Щенок
О собаке, которую оставили у школы, редакции Бел.Ру сообщила читательница. Псу нашли две семьи, но и они не подошли. Теперь брошенный щенок живёт в приюте.

Эта грустная история началась ещё 6 апреля. Вечером наша читательница сообщила, что к забору школы №70 на проспекте Ватутина в Белгороде кто-то привязал щенка и оставил мокнуть под дождём. Собака просидела так больше двух часов, но за ней так и не вернулся хозяин.

Об этом случае мы рассказали в соцсетях Бел.Ру, после чего щенку быстро нашли семью. Но новые хозяева оказались не готовы к довольно крупным размером ещё молодого пса. Квартира оказалась мала, поэтому брошенку отдали в приют «Лучик надежды».

Оттуда четверолапого забрала другая белгородка, но позже выяснилось, что у женщины аллергия. Так щенок снова оказался в приюте.

Наша читательница, которая забирала кобеля на передержку, рассказала нам о характере малыша: не проявил агрессии в отношении детей и других домашних питомцев, очень активный, игривый, добрый и умный. «Приносит поводок, просится на улицу. Любит гулять и играть в перетяжки. Очень тактильный, будет везде рядом с вами — настоящий друг!», — написала Елизавета.

Пока что собака в ожидании новых любящих людей. Но мы верим, что у этой истории будет счастливый конец, как в случае с Фасолькой, которая нашла своих хозяев после ужасов, которые произошли с ней в Харьковской области.

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#Татьяна Алексютина#Бездомная собака#Брошенный пёс#Хозяин#Лучик надежды#Приют#Эксклюзив#Новости Белгорода#Общество#Белгород#Белгородская область
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