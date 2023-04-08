Привязанному к забору в Белгороде щенку не могут найти семью

Наша читательница, которая забирала кобеля на передержку, рассказала нам о характере малыша: не проявил агрессии в отношении детей и других домашних питомцев, очень активный, игривый, добрый и умный. «Приносит поводок, просится на улицу. Любит гулять и играть в перетяжки. Очень тактильный, будет везде рядом с вами — настоящий друг!», — написала Елизавета.