Полицейские скрутили старооскольца за прыжки на крыше иномарки

В отношении него составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Санкции статьи предусматривают арест на срок до 15 суток. Кроме того, в отношении старооскольца проводится проверка по факту умышленного повреждения автомобиля. Если подозрения подтвердятся, мужчине грозит реальный срок.