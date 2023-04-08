Полицейские скрутили старооскольца за прыжки на крыше иномарки

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Необычная картина развернулась перед жителями микрорайона Королёва в Старом Осколе 6 апреля: около 22:30 во дворе жилого дома на иномарке прыгал мужчина. Люди сообщили в полицию.
Прибывший экипаж патрульно-постовой службы задержал местного жителя. Но итог виден на фото — крыша машины помята. Зачем 43-летний мужчина с признаками опьянения скакал по чужой иномарке, не уточняется. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении него составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Санкции статьи предусматривают арест на срок до 15 суток. Кроме того, в отношении старооскольца проводится проверка по факту умышленного повреждения автомобиля. Если подозрения подтвердятся, мужчине грозит реальный срок.
В Белгороде, к слову, буквально в прошлом году был похожий случай. Неизвестный ночью залез на чужое авто. Только веселья там было мало — белгородец зачем-то стал бить стекло ногами.