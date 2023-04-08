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Полицейские скрутили старооскольца за прыжки на крыше иномарки

8 апреля 2023, 10:41
Фото: УМВД по Белгородской области

Старооскольца арестовали за прыжки на крыше иномарки

Местный житель выбрал странное занятие для вечера четверга, за что может получить срок, сообщили в УМВД по Белгородской области.
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УМВД

Необычная картина развернулась перед жителями микрорайона Королёва в Старом Осколе 6 апреля: около 22:30 во дворе жилого дома на иномарке прыгал мужчина. Люди сообщили в полицию.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы задержал местного жителя. Но итог виден на фото — крыша машины помята. Зачем 43-летний мужчина с признаками опьянения скакал по чужой иномарке, не уточняется. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении него составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Санкции статьи предусматривают арест на срок до 15 суток. Кроме того, в отношении старооскольца проводится проверка по факту умышленного повреждения автомобиля. Если подозрения подтвердятся, мужчине грозит реальный срок.

Фото: УМВД по Белгородской области

В Белгороде, к слову, буквально в прошлом году был похожий случай. Неизвестный ночью залез на чужое авто. Только веселья там было мало — белгородец зачем-то стал бить стекло ногами.

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#Татьяна Алексютина#Старый Оскол#УМВД#Иномарка#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область
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