Подорвавшегося на снаряде белгородского подростка отправят в Москву на лечение

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Вечером 8 апреля в селе Покрово-Михайловка двое подростков во время уборки огорода нашли старый ржавый снаряд и решили его распилить. Это привело к взрыву и серьёзным травмам. Один белгородец отделался лёгкой контузией, второй получил множественные осколочные ранения.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, 17-летнего Александра привезли в детскую областную больницу в Белгороде, но там врачи решили отправить парня на дальнейшее лечение в столицу — в Москву.
У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области