Подорвавшегося на снаряде белгородского подростка отправят в Москву на лечение

Вечером 8 апреля в селе Покрово-Михайловка двое подростков во время уборки огорода нашли старый ржавый снаряд и решили его распилить. Это привело к взрыву и серьёзным травмам. Один белгородец отделался лёгкой контузией, второй получил множественные осколочные ранения.