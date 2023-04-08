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Подорвавшегося на снаряде белгородского подростка отправят в Москву на лечение

8 апреля 2023, 17:16
Фото: 1MI
8 апреля двое 17-летних парней пострадали от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Александр получил серьёзные осколочные ранения.
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Дети

Вечером 8 апреля в селе Покрово-Михайловка двое подростков во время уборки огорода нашли старый ржавый снаряд и решили его распилить. Это привело к взрыву и серьёзным травмам. Один белгородец отделался лёгкой контузией, второй получил множественные осколочные ранения.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, 17-летнего Александра привезли в детскую областную больницу в Белгороде, но там врачи решили отправить парня на дальнейшее лечение в столицу — в Москву.

У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородские подростки подорвались на снаряде
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