Охрана у клетки: из-за зоозащитников зоопарк Старого Оскола отказался от льва Тиграна

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Вечером 7 апреля в группе администрации Старооскольского городского округа во «ВКонтакте» появился пост-прощание со львом Тиграном, который не так давно прибыл из Анапы: «5 апреля Российское объединение „Союз зоопарков и аквариумов“ (СОЗАР) приняло решение перевести Тиграна в другой город и совсем скоро лев отправится в дорогу. Мы продолжим следить за судьбой животного и о новом этапе жизни льва известим дополнительно».
По какой причине приняли такое решение, не уточнялось. Однако в Telegram-канале «Комсомольская правда» появилось письмо старооскольского зоопарка в адрес замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое прояснило ситуацию. Основной причиной такого решения назвали зоозащитников, которые постоянно пытаются проникнуть к хищнику:
«Постоянное вмешательство и угрозы зоозащитников сложили в зоопарке неблагоприятную ситуацию. Возле вольера льва вынужденно пришлось организовать круглосуточную охрану в связи с тем, что представители зоозащитных организаций постоянно пытаются проникнуть ко льву. Техника безопасности нарушена. Нести в данном случае ответственность не предоставляется возможным».
Недолго жители Белгородской области любовались львом. Напомним, что в 2022 году животное привезли из Анапы в зоопарк Старого Оскола после того, как льва отобрали у владельца, который содержал крупную кошку без лицензии. Тигран постоянно выл в вольере и явно был недоволен своей жизнью.