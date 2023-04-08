Охрана у клетки: из-за зоозащитников зоопарк Старого Оскола отказался от льва Тиграна

Вечером 7 апреля в группе администрации Старооскольского городского округа во «ВКонтакте» появился пост-прощание со львом Тиграном, который не так давно прибыл из Анапы: «5 апреля Российское объединение „Союз зоопарков и аквариумов“ (СОЗАР) приняло решение перевести Тиграна в другой город и совсем скоро лев отправится в дорогу. Мы продолжим следить за судьбой животного и о новом этапе жизни льва известим дополнительно».

