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Охрана у клетки: из-за зоозащитников зоопарк Старого Оскола отказался от льва Тиграна

8 апреля 2023, 13:07
Фото: Администрация Старооскольского городского округа в ВК

Старооскольский зоопарк отказался от льва Тиграна из-за зоозащитников

Отобранного у недобросовестной компании льва просят забрать из зоопарка. Виной всему зоозащитники, которые, судя по документу, опубликованному «Комсомольской правдой», регулярно пытаются проникнуть к хищнику.
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Зоопарк

Вечером 7 апреля в группе администрации Старооскольского городского округа во «ВКонтакте» появился пост-прощание со львом Тиграном, который не так давно прибыл из Анапы: «5 апреля Российское объединение „Союз зоопарков и аквариумов“ (СОЗАР) приняло решение перевести Тиграна в другой город и совсем скоро лев отправится в дорогу. Мы продолжим следить за судьбой животного и о новом этапе жизни льва известим дополнительно».

По какой причине приняли такое решение, не уточнялось. Однако в Telegram-канале «Комсомольская правда» появилось письмо старооскольского зоопарка в адрес замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое прояснило ситуацию. Основной причиной такого решения назвали зоозащитников, которые постоянно пытаются проникнуть к хищнику:

«Постоянное вмешательство и угрозы зоозащитников сложили в зоопарке неблагоприятную ситуацию. Возле вольера льва вынужденно пришлось организовать круглосуточную охрану в связи с тем, что представители зоозащитных организаций постоянно пытаются проникнуть ко льву. Техника безопасности нарушена. Нести в данном случае ответственность не предоставляется возможным».
Фото: Комсомольская правда

Недолго жители Белгородской области любовались львом. Напомним, что в 2022 году животное привезли из Анапы в зоопарк Старого Оскола после того, как льва отобрали у владельца, который содержал крупную кошку без лицензии. Тигран постоянно выл в вольере и явно был недоволен своей жизнью.

В Анапе у недобросовестной компании отобрали льва и передали в зоопарк Старого Оскола
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