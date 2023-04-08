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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Очередной автомобилист прокатился по велодорожке в Белгороде

8 апреля 2023, 09:01
Автомобиль Ford заметили на велопешеходной дорожке подписчики Telegram-канала "Белгород №1".

8 апреля в Telegram появился ролик, на котором иномарка с ветерком проносится по дорожке для велосипедистов и пешеходов, а люди, идущие по ней, расступаются, чтобы не угодить под колёса. Видно, как с дорожки спешно уходит женщина с детской коляской.

Похоже, поездки по велопешеходным дорожкам на автомобиле становятся для жителей Белгородской области уже традицией. Если кто-то забыл, таких водителей неоднократно находили и наказывали. Но штраф в размере 2000 рублей, кажется, не слишком уж убеждает автолюбителей следовать правилам.

Видео: Telegram-канал "Белгород №1"
#Велодорожка#Иномарка#Гибдд#Нарушение правил пдд#Правила дорожного движения#Автомобилист#Город#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Алексютина#Видео
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