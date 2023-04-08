Очередной автомобилист прокатился по велодорожке в Белгороде

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
8 апреля в Telegram появился ролик, на котором иномарка с ветерком проносится по дорожке для велосипедистов и пешеходов, а люди, идущие по ней, расступаются, чтобы не угодить под колёса. Видно, как с дорожки спешно уходит женщина с детской коляской.
Похоже, поездки по велопешеходным дорожкам на автомобиле становятся для жителей Белгородской области уже традицией. Если кто-то забыл, таких водителей неоднократно находили и наказывали. Но штраф в размере 2000 рублей, кажется, не слишком уж убеждает автолюбителей следовать правилам.