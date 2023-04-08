Новые очистные сооружения построят в Корочанском районе

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В корочанском селе Бехтеевка на улице Московская приступили к строительству новых очистных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков побывал на объекте.
В прошлый приезд глава Николай Нестеров показывал губернатору старые очистные, которые работали на пределе своих мощностей. Поэтому приняли решение строить новый очистной комплекс производительностью 2,5 тысячи кубометров в сутки.
Проект и экспертиза есть, лимиты финансирования определены, оборудование закуплено. До ноября текущего года планируем завершение строительства. Ещё зимой подрядная организация подготовила площадку, обсыпала периметр, залили монолитный пояс под биореактор.
Вячеслав Гладков