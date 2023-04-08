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Новые очистные сооружения построят в Корочанском районе

8 апреля 2023, 11:17
Фото: Вячеслав Гладков в ВК
Стройка
До ноября 2023 года в Бехтеевке планируют построить очистные сооружения, так как старые работали на пределе своих мощностей. Оборудование уже закуплено, сообщил губернатор.

В корочанском селе Бехтеевка на улице Московская приступили к строительству новых очистных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков побывал на объекте.

В прошлый приезд глава Николай Нестеров показывал губернатору старые очистные, которые работали на пределе своих мощностей. Поэтому приняли решение строить новый очистной комплекс производительностью 2,5 тысячи кубометров в сутки.

Проект и экспертиза есть, лимиты финансирования определены, оборудование закуплено. До ноября текущего года планируем завершение строительства. Ещё зимой подрядная организация подготовила площадку, обсыпала периметр, залили монолитный пояс под биореактор.
Вячеслав Гладков
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#Татьяна Алексютина#Очистные сооружения#Город#Губернатор#Строительство#Белгородская область#Корочанский район
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