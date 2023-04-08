Как сэкономить на стоимости каско

Многим известна фраза о том, что ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как страховой полис во время наступления страхового события. Но далеко не все знают, что даже на относительно недорогом полисе можно сэкономить, и полис автокаско – не исключение.

Если вы хотите застраховать свой автомобиль по каско и думаете о том, как снизить стоимость полиса, то этот материал для вас. С помощью экспертов крупнейшего в России* страховщика – АО «СОГАЗ» – мы расскажем о нескольких способах сэкономить ваши средства при оформлении такого полиса в этой компании. Бесплатная рассрочка Использование бесплатной рассрочки в виде двух равных платежей (один – сразу, второй – через три месяца) позволит вам спланировать свой бюджет и не оплачивать всю стоимость полиса сразу. Добавление франшизы Франшиза – это оговоренная и прописанная в договоре страхования часть убытков клиента, которая не подлежит возмещению страховой компанией при страховом случае. Благодаря франшизе стоимость полиса становится значительно меньше, чем без нее, что позволяет сделать страховку еще более эффективной. Программа «Автокаско Пополам» Выбор этой программы позволяет снизить стоимость полиса на 50% благодаря безусловной франшизе. При этом франшиза не будет распространяться на случай угона или полной гибели авто. Также франшиза не применяется в случае ущерба после оплаты части ремонта в размере франшизы. Выбор ремонта на универсальной СТОА Стоимость полиса получится ниже, если договором будет предусмотрен ремонт не у официального дилера марки, а на универсальной станции техобслуживания по выбору страховщика. Исключение опции «аварийный комиссар» и сбора справок Стоимость полиса будет ниже, если исключить из договора опции «сбор справок» (получение необходимого для оформления страхового случая пакета документов в ГИБДД) и «выезд аварийного комиссара» (выезд эксперта на место события для оказания консультационной и информационной поддержки при оформлении страхового события). С подробными условиями страхования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте shop.sogaz.ru и у представителя АО «СОГАЗ». Оформляйте полис каско по выгодной для вас стоимости и «рулите» спокойно! *По объему страховой премии на основании данных Банка России за 2021 год. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208.