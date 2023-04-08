Гладкову не понравился сухостой и поваленные деревья в урочище Сосновка

Губернатор Белгородской области уверен, что лесам надо помочь — расчистить территорию. В прошлом году Сосновку разбили на зоны для уборки. Все министерства, подведомственные учреждения и просто неравнодушные жители активно расчищали территорию, уточнил глава региона. Гладков сообщил, что акция продолжится и в этом году.