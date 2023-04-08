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Гладкову не понравился сухостой и поваленные деревья в урочище Сосновка

8 апреля 2023, 11:47
Фото: Вячеслав Гладков в ВК

Гладков осмотрел Сосновку: не все участки почищены от сухостоя, поваленных деревьев

Губернатор призвал министерства, неравнодушных жителей и предприятия расчистить урочище — помочь лесам, в том числе избавить их от возможных пожаров.
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Пожары

«Сегодня вместе с моими заместителями осмотрели территорию урочища Сосновка. Изменения есть, появились новые пешеходные дорожки и освещение. Но главная задача пока еще остается — не все участки почищены от сухостоя, поваленных деревьев и брёвен», — написал в соцсетях Вячеслав Гладков 8 апреля.

Губернатор Белгородской области уверен, что лесам надо помочь — расчистить территорию. В прошлом году Сосновку разбили на зоны для уборки. Все министерства, подведомственные учреждения и просто неравнодушные жители активно расчищали территорию, уточнил глава региона. Гладков сообщил, что акция продолжится и в этом году.

Добровольное служение области, городу, селу должно быть. Это то, к чему нас приучили, когда мы были маленькими, это то, что мы хотим оставить нашим детям: желание поделиться своим временем, своими силами, чтобы сделать наши парковые зоны еще чище.
Вячеслав Гладков
Фото: Вячеслав Гладков в ВК
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