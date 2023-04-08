Гладкову не понравился сухостой и поваленные деревья в урочище Сосновка

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
«Сегодня вместе с моими заместителями осмотрели территорию урочища Сосновка. Изменения есть, появились новые пешеходные дорожки и освещение. Но главная задача пока еще остается — не все участки почищены от сухостоя, поваленных деревьев и брёвен», — написал в соцсетях Вячеслав Гладков 8 апреля.
Губернатор Белгородской области уверен, что лесам надо помочь — расчистить территорию. В прошлом году Сосновку разбили на зоны для уборки. Все министерства, подведомственные учреждения и просто неравнодушные жители активно расчищали территорию, уточнил глава региона. Гладков сообщил, что акция продолжится и в этом году.
Добровольное служение области, городу, селу должно быть. Это то, к чему нас приучили, когда мы были маленькими, это то, что мы хотим оставить нашим детям: желание поделиться своим временем, своими силами, чтобы сделать наши парковые зоны еще чище.
Вячеслав Гладков