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Формат востребован: Гладков ответил на 2500 вопросов во время прямых эфиров

8 апреля 2023, 13:50
Фото: Вячеслав Гладков в ВК

В ходе эфиров «10 вопросов губернатору» Гладков ответил на 2500 вопросов белгородцев

Губернатор убедился, что формат «10 вопросов губернатору» востребован. Сколько человек посмотрели эфиры и сколько комментариев оставили за год, подсчитали помощники главы региона.

Очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору» 7 апреля глава Белгородской области начал со статистики. Его помощники подсчитали и показали в цифрах, насколько белгородцам важна такая возможность коммуникации с Вячеславом Гладковым:

  • почти 15 миллионов просмотров собрали эфиры губернатора;
  • среднее число комментариев под каждой трансляцией — 674;
  • за всё время глава региона ответил на 2500 вопросов;
  • общее количество комментариев под эфирами — 124 000.

«Я в очередной раз убедил, что данный формат востребован», — прокомментировал Гладков такую статистику.

Однако губернатор уверен, что и этого недостаточно, чтобы ответить на все интересующие вопросы белгородцев. Поэтому он решил провести большой прямой эфир 13 апреля. Как задать вопрос, читайте в нашем материале.

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#Татьяна Алексютина#10 вопросов губернатору#Губернатор#Прямые эфиры#Общество#Белгородская область
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