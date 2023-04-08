Формат востребован: Гладков ответил на 2500 вопросов во время прямых эфиров

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору» 7 апреля глава Белгородской области начал со статистики. Его помощники подсчитали и показали в цифрах, насколько белгородцам важна такая возможность коммуникации с Вячеславом Гладковым:
«Я в очередной раз убедил, что данный формат востребован», — прокомментировал Гладков такую статистику.
Однако губернатор уверен, что и этого недостаточно, чтобы ответить на все интересующие вопросы белгородцев. Поэтому он решил провести большой прямой эфир 13 апреля. Как задать вопрос, читайте в нашем материале.