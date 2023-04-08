Белгородские подростки подорвались на снаряде

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка Новооскольского округа. Двое 17-летних подростков во время уборки огорода нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны. Юноши решили разобрать ржавый боеприпас путём его распила. В это время он взорвался.
У одного из парней лёгкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в Детскую областную больницу города Белгорода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В связи с произошедшим глава региона в очередной раз напомнил родителям, как важно сейчас уделять детям особое внимание и знать, где и чем они занимаются. Детям необходимо объяснить, что, если подобный предмет привлёк их внимание, нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру единой диспетчерской службы — 112.