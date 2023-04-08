Белгородские подростки подорвались на снаряде

В связи с произошедшим глава региона в очередной раз напомнил родителям, как важно сейчас уделять детям особое внимание и знать, где и чем они занимаются. Детям необходимо объяснить, что, если подобный предмет привлёк их внимание, нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру единой диспетчерской службы — 112.