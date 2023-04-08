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Белгородские подростки подорвались на снаряде

8 апреля 2023, 15:42
Фото: 1MI
Боеприпас времён Великой Отечественной войны взорвался во время попытки белгородцев его распилить. О происшествии в Новооскольском округе сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка Новооскольского округа. Двое 17-летних подростков во время уборки огорода нашли ржавый снаряд времён Великой Отечественной войны. Юноши решили разобрать ржавый боеприпас путём его распила. В это время он взорвался.

У одного из парней лёгкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в Детскую областную больницу города Белгорода.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В связи с произошедшим глава региона в очередной раз напомнил родителям, как важно сейчас уделять детям особое внимание и знать, где и чем они занимаются. Детям необходимо объяснить, что, если подобный предмет привлёк их внимание, нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру единой диспетчерской службы — 112.

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