Белгородская автомобилистка может сесть в тюрьму за отказ от медосвидетельствования

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
5 апреля женщину за рулём ВАЗ-21101 в посёлке Северный Белгородского района остановили автоинспекторы. У 30-летней автомобилистки заметили признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, но женщина отказалась.
Как позже выяснилось, это не первый случай, когда белгородку останавливают в подобном состоянии. От медосвидетельствования она ранее уже отказывалась и привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
За повторный отказ отделом дознания ОМВД РФ по Белгородскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Женщина рискует оказаться за решёткой на срок до двух лет.