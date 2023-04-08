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Белгородская автомобилистка может сесть в тюрьму за отказ от медосвидетельствования

8 апреля 2023, 08:13
Фото: 1MI
Женщине грозит до двух лет лишения свободы, уточнили в ГИБДД. Она второй раз от казалась от прохождения медицинского освидетельствования.

5 апреля женщину за рулём ВАЗ-21101 в посёлке Северный Белгородского района остановили автоинспекторы. У 30-летней автомобилистки заметили признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, но женщина отказалась.

Как позже выяснилось, это не первый случай, когда белгородку останавливают в подобном состоянии. От медосвидетельствования она ранее уже отказывалась и привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

За повторный отказ отделом дознания ОМВД РФ по Белгородскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Женщина рискует оказаться за решёткой на срок до двух лет.

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#Татьяна Алексютина#Пьяный#Пьяная езда#Пьяный водитель#Гибдд#Медицинское освидетельствование#Общество#Белгородская область#Белгородский район
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