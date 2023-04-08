Белгородец угнал у москвича редкий номер телефона с крупной суммой на счёте

Белгородец угнал у жителя столицы редкий номер телефона, который стоит сейчас порядка миллиона рублей. Предварительно, 1 августа 2022 года москвич Александр попытался позвонить своему знакомому, но не вышло — в диспетчерской «Билайна» ему ответили, что номером 777-77-77 он больше не владеет. После мужчина выяснил в поддержке, что номер переоформили на некоего жителя Белгородской области и перевели на другого оператора связи, «Плюсофон».