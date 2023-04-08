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Белгородец угнал у москвича редкий номер телефона с крупной суммой на счёте

8 апреля 2023, 16:50
Фото: 1MI
Номер 777-77-77 зарегистрировали на другого оператора связи, а деньги законному владельцу так и не вернули, сообщает telegram-канал Baza. Сейчас делом занимается полиция.

Белгородец угнал у жителя столицы редкий номер телефона, который стоит сейчас порядка миллиона рублей. Предварительно, 1 августа 2022 года москвич Александр попытался позвонить своему знакомому, но не вышло — в диспетчерской «Билайна» ему ответили, что номером 777-77-77 он больше не владеет. После мужчина выяснил в поддержке, что номер переоформили на некоего жителя Белгородской области и перевели на другого оператора связи, «Плюсофон».

В тот момент на балансе номера у Александра было свыше 70 тыс. рублей. Вернуть в «Билайне» ни номер, ни деньги у москвича не вышло. Из-за этого мужчина обратился в полицию — ведётся проверка случившегося.

Ранее украсть у жителя столицы редкий номер 777-77-77, зарегистрированный в «Билайне» попытался сам сотрудник компании. Но этот манёвр вычислили благодаря секретной базе компании и вернули владельцу.

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#Номер телефона#Мобильный оператор#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Москва
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