Белгородец угнал у москвича редкий номер телефона с крупной суммой на счёте

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Белгородец угнал у жителя столицы редкий номер телефона, который стоит сейчас порядка миллиона рублей. Предварительно, 1 августа 2022 года москвич Александр попытался позвонить своему знакомому, но не вышло — в диспетчерской «Билайна» ему ответили, что номером 777-77-77 он больше не владеет. После мужчина выяснил в поддержке, что номер переоформили на некоего жителя Белгородской области и перевели на другого оператора связи, «Плюсофон».
В тот момент на балансе номера у Александра было свыше 70 тыс. рублей. Вернуть в «Билайне» ни номер, ни деньги у москвича не вышло. Из-за этого мужчина обратился в полицию — ведётся проверка случившегося.
Ранее украсть у жителя столицы редкий номер 777-77-77, зарегистрированный в «Билайне» попытался сам сотрудник компании. Но этот манёвр вычислили благодаря секретной базе компании и вернули владельцу.