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«Здоровье нации» требует с белгородской компании Бузиашвили и Савина 2 млн рублей

7 апреля 2023, 10:06
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Арбитражного суда Москвы. Предварительное судебное заседание состоится 25 мая.

Московский торговый дом «Здоровье нации» подал в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Эсбиэс Фармаси». Торговый дом требует взыскать 2 млн рублей с фармацевтической компании. В чём причина иска, пока неизвестно.

Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание состоится 25 мая.

Отметим, что ООО «Эсбиэс Фармаси» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором компании является Михаил Форостецкий. По данным rusprofile.ru совладельцами компании выступают ООО «ЭС энд Би груп» Давида Бузиашвили (50,1%) и Валентин Савин.

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#Суды#Аптеки#Общество#Эксклюзив#Белгород
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