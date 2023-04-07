«Здоровье нации» требует с белгородской компании Бузиашвили и Савина 2 млн рублей

Отметим, что ООО «Эсбиэс Фармаси» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором компании является Михаил Форостецкий. По данным rusprofile.ru совладельцами компании выступают ООО «ЭС энд Би груп» Давида Бузиашвили (50,1%) и Валентин Савин.