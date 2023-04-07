В зоопарке в Белгороде у кошачьих лемуров появились детёныши

У двух самок родились малыши. Один из них появился на свет 13 марта, а второй — спустя пять дней. Пол маленьких лемуров пока не определили — они ещё крепко держатся за своих мам, рассказали в группе зоопарка в соцсети.

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