В зоопарке в Белгороде у кошачьих лемуров появились детёныши

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В зоопарке в Белгороде — очередное пополнение. На свет появились малыши у двух самок кошачьего лемура в тропическом экзотауриуме.
Мамами стали молодая самка Лора и королева стаи Изабелла. Первый детёныш родился 13 марта, а второй — 18 марта. Пол малышей пока не определили. Они ещё крепко держатся за матерей и прячутся от сотрудников зоопарка.
Также в группе рассказали, что самки перестали гонять по вольеру самца Иосифа. В прошлом году у него отбирали еду, так что тогда его пришлось пересадить в другое место.
Уже скоро детёныши подрастут, а пока посетителей просят быть более деликатными и не стучать по стеклу, чтобы не тревожить лемуров. Тем более что «влететь за стресс» может именно самцу.