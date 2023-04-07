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В зоопарке в Белгороде у кошачьих лемуров появились детёныши

7 апреля 2023, 11:09
Фото: группа зоопарка ВК
У двух самок родились малыши. Один из них появился на свет 13 марта, а второй — спустя пять дней. Пол маленьких лемуров пока не определили — они ещё крепко держатся за своих мам, рассказали в группе зоопарка в соцсети.
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Зоопарк

В зоопарке в Белгороде — очередное пополнение. На свет появились малыши у двух самок кошачьего лемура в тропическом экзотауриуме.

Мамами стали молодая самка Лора и королева стаи Изабелла. Первый детёныш родился 13 марта, а второй — 18 марта. Пол малышей пока не определили. Они ещё крепко держатся за матерей и прячутся от сотрудников зоопарка.

Также в группе рассказали, что самки перестали гонять по вольеру самца Иосифа. В прошлом году у него отбирали еду, так что тогда его пришлось пересадить в другое место.

Уже скоро детёныши подрастут, а пока посетителей просят быть более деликатными и не стучать по стеклу, чтобы не тревожить лемуров. Тем более что «влететь за стресс» может именно самцу.

папа Ёся и мама Лора
Видео: группа зоопарка ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Зоопарк#Животные#Лемуры#Детёныш#Видео
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