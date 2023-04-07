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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

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В одном из регионов ЦФО решили ввести однодневный мораторий на аборты

7 апреля 2023, 13:25
Фото: 1MI
В Орловской области 7 апреля проводят акцию «День без абортов». Это связано с тем, что в этот день православные отмечают Благовещение, пишет «Орелtimes».

В Орловской области предложили ввести на один день мораторий на аборты. Это связано с Благовещением, которое православные отмечают 7 апреля.

Как пишет издание, орловский депздрав направил главврачам медицинских организаций региона предложение присоединиться к акции. В этот день в больницах могут объявить запрет на искусственное прерывание беременности.

Фото: Орелtimes

Напомним, что ранее в РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия мужа. С такой инициативой выступила патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

В РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга
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#Наталья Корявых#Орловская область#Общество#Медицина#Аборт#Акция#Благовещение
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