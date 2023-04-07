В одном из регионов ЦФО решили ввести однодневный мораторий на аборты

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Орловской области предложили ввести на один день мораторий на аборты. Это связано с Благовещением, которое православные отмечают 7 апреля.
Как пишет издание, орловский депздрав направил главврачам медицинских организаций региона предложение присоединиться к акции. В этот день в больницах могут объявить запрет на искусственное прерывание беременности.
Напомним, что ранее в РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия мужа. С такой инициативой выступила патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства.