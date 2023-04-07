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В начале года белгородцы больше предпочитали свадьбы, чем разводы

7 апреля 2023, 11:21
Фото: 1MI
Разница при этом небольшая: браков в январе зарегистрировали 123, а разводов — 117. Об этом, а также о рождаемости, смертности и количестве прибывших в областной центр граждан рассказали в Белгородстате.

В январе 2023 года в Белгороде появился на свет 171 ребёнок. Коэффициент рождаемости — 6,0 родившихся на 1000 человек населения.
Естественная убыль населения составила 248 человек.

Новыми жителями областного центра в первый месяц года стали 859 человек, прибывших и зарегистрировавшихся в Белгороде.

На 1000 браков пришёлся 951 развод. В январе белгородцы сыграли 123 свадьбы и оформили 117 разводов.

Отметим, что в минувшем году в Белгороде было больше браков. В 2022 году горожане сыграли более 3 тыс. свадеб. Разводов тем временем было 1,6 тыс.

В 2022 году в Белгороде браков было больше, чем разводов
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#Анастасия Афанасенко#Свадьбы#Браки#Развод#Новорождённые#Естественная убыль#Город#Белгородстат#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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