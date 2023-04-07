В начале года белгородцы больше предпочитали свадьбы, чем разводы

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В январе 2023 года в Белгороде появился на свет 171 ребёнок. Коэффициент рождаемости — 6,0 родившихся на 1000 человек населения.
Естественная убыль населения составила 248 человек.
Новыми жителями областного центра в первый месяц года стали 859 человек, прибывших и зарегистрировавшихся в Белгороде.
На 1000 браков пришёлся 951 развод. В январе белгородцы сыграли 123 свадьбы и оформили 117 разводов.
Отметим, что в минувшем году в Белгороде было больше браков. В 2022 году горожане сыграли более 3 тыс. свадеб. Разводов тем временем было 1,6 тыс.