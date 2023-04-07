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В Белгороде откроется авторская выставка «Стеклянные ″БѢСЫ″»

7 апреля 2023, 12:12
Фото: Павел Титович ВК
7 апреля в литературном музее откроется авторская выставка фотохудожника Павла Титовича. Мероприятие запланировано на 17:00, сообщил сам автор проекта на странице в соцсети. Вход бесплатный.

7 апреля в 17:00 в Белгородском государственном литературном музее откроется авторская выставка фотохудожника Павла Титовича «Стеклянные ″БѢСЫ″». Вход свободный.

Выставка посвящена творчеству Фёдора Михайловича Достоевского. 150 лет назад вышло первое книжное издание романа «Бесы». С того времени научный и культурный интерес к роману не угасает.

На выставке Титовича представят взгляд современника на то, как могли бы выглядеть персонажи романа. В экспозиции представлены фотографии, выполненные в амбротипии — одной из ранних фотографических техник середины XIX века.

Художник впервые создал цельную серию иллюстраций к литературному произведению. Выбор пал на «Бесов». Серию снимков отметили на фотоконкурсе «Аргус», проходившем в Сочи.

Видео: Павел Титович ВК
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