В Белгороде откроется авторская выставка «Стеклянные ″БѢСЫ″»

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
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Updated Сегодня, 12:14
7 апреля в 17:00 в Белгородском государственном литературном музее откроется авторская выставка фотохудожника Павла Титовича «Стеклянные ″БѢСЫ″». Вход свободный.
Выставка посвящена творчеству Фёдора Михайловича Достоевского. 150 лет назад вышло первое книжное издание романа «Бесы». С того времени научный и культурный интерес к роману не угасает.
На выставке Титовича представят взгляд современника на то, как могли бы выглядеть персонажи романа. В экспозиции представлены фотографии, выполненные в амбротипии — одной из ранних фотографических техник середины XIX века.
Художник впервые создал цельную серию иллюстраций к литературному произведению. Выбор пал на «Бесов». Серию снимков отметили на фотоконкурсе «Аргус», проходившем в Сочи.