В Белгороде осудили водителя катера, по вине которого погиб человек

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Белгородской области вынесли приговор водителю катера, по вине которого погиб человек. Трагедия произошла в Белгороде на реке Северский Донец летом 2021 года. Тогда за борт маломерного судна упали два человека.
Белгородец управлял катером с четырьмя пассажирами и нарушил правила безопасности движения. Люди оказались за бортом из-за резкого манёвра. Тогда погиб 38-летний мужчина. Известно, что он получил множество рубленных ран винтом судна и скончался. Также пострадал ещё один мужчина.
В МЧС причиной происшествия называли халатность со стороны судоводителя. Спасатели отметили, что на тот момент это была первая за семь лет авария с маломерным судном в регионе.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты ежемесячно в доход государства. Маломерными суднами жителю региона запретили управлять на 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.