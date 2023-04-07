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В Белгороде осудили водителя катера, по вине которого погиб человек

7 апреля 2023, 07:29
Фото: 1MI

Водителю катера в Белгороде вынесли приговор за гибель человека

Трагедия произошла летом 2021 года на реке Северский Донец. Белгородец вёл катер с четырьмя пассажирами. Двое человек упали за борт, один из них погиб. Обвиняемого приговорили к принудительным работам, сообщили в Западном МСУТ СК России.
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Суд

В Белгородской области вынесли приговор водителю катера, по вине которого погиб человек. Трагедия произошла в Белгороде на реке Северский Донец летом 2021 года. Тогда за борт маломерного судна упали два человека.

Белгородец управлял катером с четырьмя пассажирами и нарушил правила безопасности движения. Люди оказались за бортом из-за резкого манёвра. Тогда погиб 38-летний мужчина. Известно, что он получил множество рубленных ран винтом судна и скончался. Также пострадал ещё один мужчина.

В МЧС причиной происшествия называли халатность со стороны судоводителя. Спасатели отметили, что на тот момент это была первая за семь лет авария с маломерным судном в регионе.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты ежемесячно в доход государства. Маломерными суднами жителю региона запретили управлять на 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Белгородской области впервые за семь лет произошла авария с маломерным судном
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Суд#Происшествия#Трагедия на воде#Катер#Авария#Гибель#Пассажиры
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