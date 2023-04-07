«Услышали друг друга»: Гладков встретился с высказавшим ему претензии бизнесменом

Чиновник встретился с руководством рынка и с предпринимателями. Помещения и потерянный товар помогли восстановить. По группам товаров, которые подверглись снижению в объёме продаж, руководство решило снизить размер аренды. Это решение Гладков поддержал и назвал правильным. Скидка будет действовать до улучшения оперативной обстановки. К зонам укрытий при этом возникают вопросы.