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«Услышали друг друга»: Гладков встретился с высказавшим ему претензии бизнесменом

7 апреля 2023, 09:53
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков встретился с пострадавшими от обстрелов предпринимателями в Шебекино

Глава региона побывал на рынке и встретился с одним из арендаторов ТЦ «Галерея». Ранее бизнесмен высказал претензии по поводу организации помощи.

Губернатор Вячеслав Гладков посетил рынок в Шебекино, который пострадал из-за обстрелов ВСУ. Глава региона рассказал, как восстанавливают такие объекты.

Чиновник встретился с руководством рынка и с предпринимателями. Помещения и потерянный товар помогли восстановить. По группам товаров, которые подверглись снижению в объёме продаж, руководство решило снизить размер аренды. Это решение Гладков поддержал и назвал правильным. Скидка будет действовать до улучшения оперативной обстановки. К зонам укрытий при этом возникают вопросы.

«Вот здесь есть недоработка. Договорились с администрацией Шебекинского округа, что они максимально быстро эту проблему должны решить. В понедельник жду доклад», — отметил губернатор.

Также встреча проходила и с предпринимателем, который арендовал помещение в ТЦ «Галерея». Ранее он высказал в соцсетях претензии по поводу помощи бизнесу. Разговор с ним Гладков назвал сложным, но конструктивным.

«Понял, в чём ошибаемся. Недостаточно информации, предприниматели ждут её в большем объёме и с большей частотой», — пишет чиновник.

Усилить работу в этом направлении поручили минэкономразвития региона. На следующую неделю запланировано совещание, где бизнесменам расскажут о последовательности действий для получения компенсаций в дальнейшем.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Ранее Вячеслав Гладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи предпринимателям. Бизнес мужчины пострадал из-за обстрела города в октябре. Компенсации потерь предприниматели спустя полгода не получили, заявил тогда обратившийся.

ВСУ обстреляли Шебекино
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Губернатор#Общество#Обстрел ВСУ#Рынок#Восстановление#Вячеслав Гладков
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