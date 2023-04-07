«Услышали друг друга»: Гладков встретился с высказавшим ему претензии бизнесменом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Губернатор Вячеслав Гладков посетил рынок в Шебекино, который пострадал из-за обстрелов ВСУ. Глава региона рассказал, как восстанавливают такие объекты.
Чиновник встретился с руководством рынка и с предпринимателями. Помещения и потерянный товар помогли восстановить. По группам товаров, которые подверглись снижению в объёме продаж, руководство решило снизить размер аренды. Это решение Гладков поддержал и назвал правильным. Скидка будет действовать до улучшения оперативной обстановки. К зонам укрытий при этом возникают вопросы.
«Вот здесь есть недоработка. Договорились с администрацией Шебекинского округа, что они максимально быстро эту проблему должны решить. В понедельник жду доклад», — отметил губернатор.
Также встреча проходила и с предпринимателем, который арендовал помещение в ТЦ «Галерея». Ранее он высказал в соцсетях претензии по поводу помощи бизнесу. Разговор с ним Гладков назвал сложным, но конструктивным.
«Понял, в чём ошибаемся. Недостаточно информации, предприниматели ждут её в большем объёме и с большей частотой», — пишет чиновник.
Усилить работу в этом направлении поручили минэкономразвития региона. На следующую неделю запланировано совещание, где бизнесменам расскажут о последовательности действий для получения компенсаций в дальнейшем.
Ранее Вячеслав Гладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи предпринимателям. Бизнес мужчины пострадал из-за обстрела города в октябре. Компенсации потерь предприниматели спустя полгода не получили, заявил тогда обратившийся.