Центр юнармейской подготовки получил микроавтобус от фонда «Поколение»

«Новое транспортное средство расширяет участие юнармейцев района в различных мероприятиях, которые проходят как на территории муниципалитета, так и по всей Белгородской области. Мы вручаем сегодня новый микроавтобус на территории оздоровительного лагеря „Чайка“. В прошлом году здесь открылась спортивная площадка, построенная на средства фонда. Это вложение в молодого человека, формирование нового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.