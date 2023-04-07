Центр юнармейской подготовки получил микроавтобус от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
«В нашем районе ширится юнармейское движение, растёт количество кадетских классов, расширяется возрастной состав воспитанников. Стратегическая задача для нашего общества — это воспитание патриотов, чувства ответственности за свою Родину»,— сказала глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.
Благодаря новой полноприводной «Газели» от фонда Андрея Скоча юнармейцы в комфорте и безопасности смогут посещать различные площадки для тренировок, чтобы оттачивать спортивное и военное мастерство.
«Новое транспортное средство расширяет участие юнармейцев района в различных мероприятиях, которые проходят как на территории муниципалитета, так и по всей Белгородской области. Мы вручаем сегодня новый микроавтобус на территории оздоровительного лагеря „Чайка“. В прошлом году здесь открылась спортивная площадка, построенная на средства фонда. Это вложение в молодого человека, формирование нового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.