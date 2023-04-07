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Центр юнармейской подготовки получил микроавтобус от фонда «Поколение»

7 апреля 2023, 11:34
Фото: Фонд "Поколение"
Центр юнармейской подготовки в Красногвардейском районе создан в прошлом году. Для координации действий в городе Бирюч недавно открылся Дом «Юнармии». Всего это движение объединяет более 300 юных красногвардейцев.

«В нашем районе ширится юнармейское движение, растёт количество кадетских классов, расширяется возрастной состав воспитанников. Стратегическая задача для нашего общества — это воспитание патриотов, чувства ответственности за свою Родину»,— сказала глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова.

Благодаря новой полноприводной «Газели» от фонда Андрея Скоча юнармейцы в комфорте и безопасности смогут посещать различные площадки для тренировок, чтобы оттачивать спортивное и военное мастерство.

Фото: Фонд "Поколение"

«Новое транспортное средство расширяет участие юнармейцев района в различных мероприятиях, которые проходят как на территории муниципалитета, так и по всей Белгородской области. Мы вручаем сегодня новый микроавтобус на территории оздоровительного лагеря „Чайка“. В прошлом году здесь открылась спортивная площадка, построенная на средства фонда. Это вложение в молодого человека, формирование нового поколения», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

#Алина Харина#Поколение#Общество#Белгородская область
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