Только 4% белгородцев оценили своё здоровье как «очень хорошее»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни белгородцев составила 59,4 года. По этому показателю регион занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе. Белгородскую область опередили Москва (64,9 года), Московская (61,9 года) и Ярославская (60,7 года) области.
Немного цифр:
Исследование состояния здоровья жителей региона Белгородстат проводил в минувшем году. Всего опросили более 1 тыс. белгородцев в возрасте 15 лет и старше. Ещё 151 участник исследования — в возрасте до 15 лет.