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Только 4% белгородцев оценили своё здоровье как «очень хорошее»

7 апреля 2023, 14:21
Фото: 1MI

Белгородская область заняла 4-е место в ЦФО по продолжительности здоровой жизни

Результаты опроса о состоянии здоровья жителей региона опубликовал Белгородстат. В исследовании 2022 года приняли участие 1218 белгородцев.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни белгородцев составила 59,4 года. По этому показателю регион занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе. Белгородскую область опередили Москва (64,9 года), Московская (61,9 года) и Ярославская (60,7 года) области.

Немного цифр:

  • 3,6% опрошенных считают своё здоровье очень хорошим, 45,8% — хорошим, 42,7% — удовлетворительным;
  • 19,1% белгородцев осведомлены о рациональном режиме и суточном рационе питания, а 56,4% имеют неплохое представление;
  • фрукты и овощи ежедневно употребляют 26,7% мужчин и 27,2% женщин;
  • организованно занимаются спортом 16,1% мужчин и 11,3% женщин;
  • самостоятельно занимаются спортом 23,1% мужчин и 23,2% женщин;
  • 62,5% мужчин и 94,7% женщин не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия;
  • 49,2% мужчин и 61,1% женщин используют очки или контактные линзы (в сельской местности — 62,2% мужчин и 75,1% женщин, в городской — 42% мужчин и 54,3% женщин);
  • диспансеризацию прошли за два года 56,7% мужчин и 71,5% женщин, что выше среднероссийского показателя.

Исследование состояния здоровья жителей региона Белгородстат проводил в минувшем году. Всего опросили более 1 тыс. белгородцев в возрасте 15 лет и старше. Ещё 151 участник исследования — в возрасте до 15 лет.

Фото: Белгородстат
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#Анастасия Афанасенко#Зож#Продолжительность жизни#Белгородстат#Здоровье#Всемирный день здоровья#Белгородская область
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