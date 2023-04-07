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Стали известны подробности нового скандала с участием Александра Емельяненко

7 апреля 2023, 09:08
Фото: Анна Данилова / e1.ru
Александр Емельяненко

Рейс в Екатеринбурге задержали из-за белгородского бойца Александра Емельяненко

Свидетели утверждают, что Александр Емельяненко был пьян. Менеджер спортсмена Никита Бурчак заявил, что боец раскаивается в случившемся, пишет РБК.

Белгородский боец Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. По словам очевидцев, спортсмен справил нужду в неположенном месте. Его задержал охранник. Затем на место приехала полиция, рассказал изданию E1.ru один из свидетелей.

Пассажиры в это время находились в автобусе с открытыми окнами. С их слов, в этот момент Емельяненко был пьян. Прибывшие полицейские проверили документы бойца, а затем отпустили его.

Редакция РБК связалась с менеджером спортсмена Никитой Бурчаком. Он заявил, что Александр Емельяненко раскаивается в случившемся. За задержку самолёта боец извинился. Теперь спортсмен находится в Москве. Претензий к нему у правоохранительных органов нет.

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#Наталья Корявых#Александр емельяненко#Москва#Екатеринбург#Происшествия#Боец#Спортсмен#Полиция#Рейс#Самолёт
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