Стали известны подробности нового скандала с участием Александра Емельяненко

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Белгородский боец Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. По словам очевидцев, спортсмен справил нужду в неположенном месте. Его задержал охранник. Затем на место приехала полиция, рассказал изданию E1.ru один из свидетелей.
Пассажиры в это время находились в автобусе с открытыми окнами. С их слов, в этот момент Емельяненко был пьян. Прибывшие полицейские проверили документы бойца, а затем отпустили его.
Редакция РБК связалась с менеджером спортсмена Никитой Бурчаком. Он заявил, что Александр Емельяненко раскаивается в случившемся. За задержку самолёта боец извинился. Теперь спортсмен находится в Москве. Претензий к нему у правоохранительных органов нет.