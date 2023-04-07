«Спуститесь в укрытия»: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье

Белгородская область 7 апреля снова попала под огонь со стороны Украины. ВСУ обстреливают село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Рассылка от РСЧС пришла местным жителям. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия. Данных о пострадавших и разрушениях нет.