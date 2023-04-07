«Спуститесь в укрытия»: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Белгородская область 7 апреля снова попала под огонь со стороны Украины. ВСУ обстреливают село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Рассылка от РСЧС пришла местным жителям. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Также в Сети сообщают, что по состоянию на 11:00 обстрел продолжается. Жители слышат свист и «бахи».
Накануне ВСУ обстреляли Шебекино. Ещё до рассылки от РСЧС местные жители услышали звуки взрывов над городом. О последствиях обстрела не сообщалось.