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«Спуститесь в укрытия»: ВСУ снова атаковали белгородское приграничье

7 апреля 2023, 08:02
Фото: Bel.ru
Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге попало под обстрел. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС.
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Обстрел

Белгородская область 7 апреля снова попала под огонь со стороны Украины. ВСУ обстреливают село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Рассылка от РСЧС пришла местным жителям. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Также в Сети сообщают, что по состоянию на 11:00 обстрел продолжается. Жители слышат свист и «бахи».

Фото: РСЧС

Накануне ВСУ обстреляли Шебекино. Ещё до рассылки от РСЧС местные жители услышали звуки взрывов над городом. О последствиях обстрела не сообщалось.

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#РСЧС
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