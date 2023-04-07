Сотрудник белгородского МЧС взял золото чемпионата России по пулевой стрельбе

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Андрей Кожемякин завоевал золото чемпионата России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Казани. В чемпионате участвовали 66 спортсменов из 20 регионов России.
Как уточнили в МЧС, золотую медаль спортсмен завоевал в упражнениях В-1. Помимо этого, команда Белгородской области стала лучшей в общем зачёте.
Андрей Кожемякин — многократный чемпион России по пулевой стрельбе, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса, член паралимпийский сборной команды России. Белгородец работает диспетчером службы пожаротушения в Главном управлении МЧС России по региону.
Спортсмен неоднократно становился победителем различных соревнований по пулевой стрельбе. Тренируется Кожемякин под руководством наставника Николая Суворова.