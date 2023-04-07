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Сотрудник белгородского МЧС взял золото чемпионата России по пулевой стрельбе

7 апреля 2023, 12:06
Фото: МЧС России по Белгородской области
Чемпионат по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Казани. Андрей Кожемякин завоевал золотую медаль в упражнениях В-1. Помимо этого, белгородская сборная оказалась сильнейшей в общем командном зачёте, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Андрей Кожемякин завоевал золото чемпионата России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Казани. В чемпионате участвовали 66 спортсменов из 20 регионов России.

Как уточнили в МЧС, золотую медаль спортсмен завоевал в упражнениях В-1. Помимо этого, команда Белгородской области стала лучшей в общем зачёте.

Андрей Кожемякин — многократный чемпион России по пулевой стрельбе, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса, член паралимпийский сборной команды России. Белгородец работает диспетчером службы пожаротушения в Главном управлении МЧС России по региону.

Спортсмен неоднократно становился победителем различных соревнований по пулевой стрельбе. Тренируется Кожемякин под руководством наставника Николая Суворова.

Фото: МЧС России по Белгородской области
Андрей Кожемякин победил в международных соревнованиях по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА
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