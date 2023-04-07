Сотрудник белгородского МЧС взял золото чемпионата России по пулевой стрельбе

Чемпионат по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Казани. Андрей Кожемякин завоевал золотую медаль в упражнениях В-1. Помимо этого, белгородская сборная оказалась сильнейшей в общем командном зачёте, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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