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Снаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под Белгородом

7 апреля 2023, 09:39
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
последствия обстрела хутора Ржавец

Гладков сообщил об обстреле хутора Ржавец в Белгородской области

Осколками снарядов задело соседний жилой дом. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

7 апреля под обстрел ВСУ попал хутор Ржавец в Шебекинском горокруге. Снаряд попал прямо в строящийся неэксплуатируемый дом. Последствия можно увидеть на фото. 

Осколками задело и соседнее здание. В жилом доме повреждены фасад, окна, забор. Помимо этого, в населённом пункте нарушено электроснабжение. 

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Об обстреле хутора стало известно из рассылки МЧС. Помимо этого, в регионе под огонь ВСУ попала Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. О последствиях происшествия неизвестно. 

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Снаряд#Дом#Разрушения#Электроснабжение#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ржавец#Вячеслав Гладков
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