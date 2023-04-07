Снаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
7 апреля под обстрел ВСУ попал хутор Ржавец в Шебекинском горокруге. Снаряд попал прямо в строящийся неэксплуатируемый дом. Последствия можно увидеть на фото.
Осколками задело и соседнее здание. В жилом доме повреждены фасад, окна, забор. Помимо этого, в населённом пункте нарушено электроснабжение.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Об обстреле хутора стало известно из рассылки МЧС. Помимо этого, в регионе под огонь ВСУ попала Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. О последствиях происшествия неизвестно.