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«Шесть касок и шесть бронежилетов». Хватает ли белгородской самообороне снаряжения?

7 апреля 2023, 18:57
Фото: 1MI
По словам обратившегося к губернатору белгородца, на их подразделение выделено всего шесть касок и шесть бронежилетов. Гладков ответил, что в Вейделевском районе пока нет необходимости в укомплектации.
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СВО

Участник самообороны в Вейделевском районе спросил у губернатора во время вечернего прямого эфира, планируется ли приобрести больше снаряжения для подразделений. Сейчас у них, по словам белгородца, всего шесть касок и шесть бронежилетов на всё подразделение.

Не переживайте. В Вейделевском районе, на мой взгляд, пока нет необходимости в предоставлении снаряжения в полном объёме. Всё лежит на складе и в случае необходимости будет предоставлено вам. В полном объёме укомплектация идёт в тех районах, где более сложная оперативная обстановка. Все вопросы можете задать командиру полка.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Снаряжение#Самооборона#Общество#СВО#Белгородская область#Вейделевский район#Вячеслав Гладков
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