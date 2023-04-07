«Шесть касок и шесть бронежилетов». Хватает ли белгородской самообороне снаряжения?

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Участник самообороны в Вейделевском районе спросил у губернатора во время вечернего прямого эфира, планируется ли приобрести больше снаряжения для подразделений. Сейчас у них, по словам белгородца, всего шесть касок и шесть бронежилетов на всё подразделение.
Не переживайте. В Вейделевском районе, на мой взгляд, пока нет необходимости в предоставлении снаряжения в полном объёме. Всё лежит на складе и в случае необходимости будет предоставлено вам. В полном объёме укомплектация идёт в тех районах, где более сложная оперативная обстановка. Все вопросы можете задать командиру полка.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области