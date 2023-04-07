«Шесть касок и шесть бронежилетов». Хватает ли белгородской самообороне снаряжения?

Участник самообороны в Вейделевском районе спросил у губернатора во время вечернего прямого эфира, планируется ли приобрести больше снаряжения для подразделений. Сейчас у них, по словам белгородца, всего шесть касок и шесть бронежилетов на всё подразделение.