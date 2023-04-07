Роспатент и белгородская компания судились из-за торгового знака водки

Между ЗАО «Собрание» и ООО «СО ЛВЗ „Люкс“» был заключён лицензионный договор 1 января 2021 года об использовании товарного знака «Русский элемент». Однако в 2022 году компания получила отказ от Роспатента в регистрации предоставления права использования. Отказ объяснили тем, что товарные знаки «Русский элемент» и «Русская водка» схожи. Поскольку у «Люкса» отсутствовало право использования наименования места происхождения товара «Русская водка», в регистрации было отказано.