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Роспатент и белгородская компания судились из-за торгового знака водки

7 апреля 2023, 14:17
Фото: 1MI
ЗАО «Собрание» через суд оспорило отказ Роспатента в праве на использование товарного знака «Русский элемент» по лицензионному договору.

Белгородская компания ЗАО «Собрание» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Федеральной службе Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент). «Собрание» оспаривало отказ в предоставлении права на использование товарного знака по лицензионному договору.

Между ЗАО «Собрание» и ООО «СО ЛВЗ „Люкс“» был заключён лицензионный договор 1 января 2021 года об использовании товарного знака «Русский элемент». Однако в 2022 году компания получила отказ от Роспатента в регистрации предоставления права использования. Отказ объяснили тем, что товарные знаки «Русский элемент» и «Русская водка» схожи. Поскольку у «Люкса» отсутствовало право использования наименования места происхождения товара «Русская водка», в регистрации было отказано.

В ходе суда выяснилось, что водка «Русский элемент» была зарегистрирована раньше, чем «Русская водка». Также известно, что срок действия исключительного права на товарный знак «Русский элемент» продлевался с 2001 года Роспатентом.

В итоге суд признал незаконным отказ Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности, а также обязал ведомство провести регистрацию предоставления «СО ЛВЗ „Люкс“» права использования товарного знака «Русский элемент» по договору, заключённому с «Собранием».

В апреле 2023 года Роспатент подал жалобу на решение суда в Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако решение было оставлено без изменения. Стоит отметить, что решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суде по интеллектуальным правам.

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#Алина Харина#Суды#Товарный знак#Водка#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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