Роспатент и белгородская компания судились из-за торгового знака водки

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Белгородская компания ЗАО «Собрание» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Федеральной службе Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент). «Собрание» оспаривало отказ в предоставлении права на использование товарного знака по лицензионному договору.
Между ЗАО «Собрание» и ООО «СО ЛВЗ „Люкс“» был заключён лицензионный договор 1 января 2021 года об использовании товарного знака «Русский элемент». Однако в 2022 году компания получила отказ от Роспатента в регистрации предоставления права использования. Отказ объяснили тем, что товарные знаки «Русский элемент» и «Русская водка» схожи. Поскольку у «Люкса» отсутствовало право использования наименования места происхождения товара «Русская водка», в регистрации было отказано.
В ходе суда выяснилось, что водка «Русский элемент» была зарегистрирована раньше, чем «Русская водка». Также известно, что срок действия исключительного права на товарный знак «Русский элемент» продлевался с 2001 года Роспатентом.
В итоге суд признал незаконным отказ Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности, а также обязал ведомство провести регистрацию предоставления «СО ЛВЗ „Люкс“» права использования товарного знака «Русский элемент» по договору, заключённому с «Собранием».
В апреле 2023 года Роспатент подал жалобу на решение суда в Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако решение было оставлено без изменения. Стоит отметить, что решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суде по интеллектуальным правам.