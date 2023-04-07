РЭО планирует рекультивировать самую крупную свалку в Кировской области

Проект предполагает объединение двух свалочных тел в одно. На свалке появятся противофильтрационный экран, очистные сооружения, система сбора очистки фильтрата и система активной дегазации. РЭО стал генеральным подрядчиком по рекультивации объектов обращения с ТКО. Для рекультивации будут применены инновационные технологические решения. Масса мусора на свалке превышает три миллиона кубометров, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.