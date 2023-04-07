РЭО планирует рекультивировать самую крупную свалку в Кировской области

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Работа проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна». Занимается рекультивацией Российский экологический оператор (РЭО). Об этом информирует inkazan.ru.
Проект предполагает объединение двух свалочных тел в одно. На свалке появятся противофильтрационный экран, очистные сооружения, система сбора очистки фильтрата и система активной дегазации. РЭО стал генеральным подрядчиком по рекультивации объектов обращения с ТКО. Для рекультивации будут применены инновационные технологические решения. Масса мусора на свалке превышает три миллиона кубометров, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По проекту два свалочных тела объединят в одно общее. В планах - обустроить откосы, устранить обводненность близлежащей территории и построить по поверхности свалки верхний противофильтрационный многофункциональный экран.
Еще эксперты по периметру полигона поставят противофильтрационную завесу, смонтируют системы дренажа для сбора и очистки фильтрата, установят системы активной дегазации, оборудуют дорожные проезды, системы сбора и очистки поверхностных стоков, возведут комплекс зданий и сооружений, проложат инженерные сети и благоустроят территорию.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский охарактеризовал работу по рекультивации дополнительным направлением для РЭО в качестве генподрядчика. Компания ищет оптимальные технологические решения по проектированию рекультивации объектов размещения отходов.