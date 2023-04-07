РЭО: Мусоропроводы в домах становятся причиной антисанитарии и пожаров

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По оценке РЭО, заменой мусоропроводам могут стать мусорные контейнеры, в том числе для раздельного сбора отходов, а также вакуумные системы нового поколения, передает 56orb.ru.
Идея о том, чтобы предоставить застройщикам возможность выбора,прописана отдельным пунктом в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Мера относится к внесению изменений в строительные нормы и правила.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, мусоропроводы установлены не во всех домах, в основном отходы собираются на контейнерных площадках, которых по стране работает более 960 тысяч. Также, по его словам, сегодня возводятся жилые дома с продуманной вакуумной системой удаления отходов.
«Подобные системы являются замкнутыми и исключают какой-либо вред окружающей среде и неприятные запахи. Это решение - хорошая альтернатива традиционному мусоропроводу», - добавил Буцаев.
Также отмечается, что жителям домов с мусоропроводами приходится дополнительно платить за их обслуживание. Во избежание этого поступают следующим образом: после строительства трубопроводы заваривают и не используют.