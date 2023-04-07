РЭО: Мусоропроводы в домах становятся причиной антисанитарии и пожаров

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, мусоропроводы установлены не во всех домах, в основном отходы собираются на контейнерных площадках, которых по стране работает более 960 тысяч. Также, по его словам, сегодня возводятся жилые дома с продуманной вакуумной системой удаления отходов.