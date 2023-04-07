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РЭО: Мусоропроводы в домах становятся причиной антисанитарии и пожаров

7 апреля 2023, 10:58
Российский экологический оператор (РЭО) поддерживает идею о предоставлении застройщикам выбора насчет того, строить или отказаться от мусоропровода в жилой новостройке еще на этапе проектирования. Эксперты считают, что есть более эффективная альтернатива традиционным мусоропроводам.

По оценке РЭО, заменой мусоропроводам могут стать мусорные контейнеры, в том числе для раздельного сбора отходов, а также вакуумные системы нового поколения, передает 56orb.ru.

Идея о том, чтобы предоставить застройщикам возможность выбора,прописана отдельным пунктом в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Мера относится к внесению изменений в строительные нормы и правила.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, мусоропроводы установлены не во всех домах, в основном отходы собираются на контейнерных площадках, которых по стране работает более 960 тысяч. Также, по его словам, сегодня возводятся жилые дома с продуманной вакуумной системой удаления отходов.

«Подобные системы являются замкнутыми и исключают какой-либо вред окружающей среде и неприятные запахи. Это решение - хорошая альтернатива традиционному мусоропроводу», - добавил Буцаев.

Также отмечается, что жителям домов с мусоропроводами приходится дополнительно платить за их обслуживание. Во избежание этого поступают следующим образом: после строительства трубопроводы заваривают и не используют.

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