Разрушенный дом, трату 200 млн и дело Сергиенко обсуждали белгородцы 7 апреля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Рассылку от РСЧС об обстреле местные жители получили около 11:40. Это был второй обстрел региона за сегодняшний день. До этого ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. О последствиях обстрела не сообщалось.
200 млн рублей потратили из бюджета Белгородской области необоснованно. Эти данные озвучил глава регионального УМВД Василий Умнов в ходе ежегодного отчёта перед облдумой. По словам главного полицейского, обнаружилось расходование бюджетных средств должностными лицами одного из департаментов администрации области и государственного унитарного предприятия.
В УМВД и следственном комитете подробностями дела пока не делятся. Также неизвестно, о каких именно департаменте и предприятии говорил Умнов. «Фонарь» со ссылкой на свои источники сообщает, что речь может идти о Белоблводоканале.
Против бывшего главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко возбудили ещё два уголовных дела. В СК сообщают, что фигурант получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы. Ещё 850 тыс. — по ремонту учреждения. Эпизоды произошли в 2019 и 2020 году.
Бел.Ру, опираясь на данные госзакупок выяснило, какая компания могла дать взятку Сергиенко. Возможно, речь идёт о скандальном «Тисайде», поскольку именно он занимался строительством школы на 1000 мест в микрорайоне Степной.
Известно, что контракт заключили 17 апреля 2019 года. Сумма контракта тогда составила 631 млн рублей, а затем несколько раз увеличилась и в конце концов составила 750 млн рублей. На текущий момент «Тисайд» объявили банкротом.