Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Разрушенный дом, трату 200 млн и дело Сергиенко обсуждали белгородцы 7 апреля

7 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Снаряд разрушил строящийся дом в Шебекинском горокруге, из бюджета региона необоснованно потратили 200 млн рублей, а в деле экс-главы Старого Оскола появились новые подробности.

Разрушенный дом

7 апреля под обстрелом ВСУ оказался хутор Ржавец в Шебекинском горокруге. Снаряд попал прямо в строящийся дом. Там никого не было. Осколками задело соседнее здание. Повреждения получили фасад, окна и забор. Также в населённом пункте нарушило электроснабжение.

Рассылку от РСЧС об обстреле местные жители получили около 11:40. Это был второй обстрел региона за сегодняшний день. До этого ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. О последствиях обстрела не сообщалось.

Снаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под Белгородом
Узнать подробнее

Необоснованные траты

200 млн рублей потратили из бюджета Белгородской области необоснованно. Эти данные озвучил глава регионального УМВД Василий Умнов в ходе ежегодного отчёта перед облдумой. По словам главного полицейского, обнаружилось расходование бюджетных средств должностными лицами одного из департаментов администрации области и государственного унитарного предприятия.

В УМВД и следственном комитете подробностями дела пока не делятся. Также неизвестно, о каких именно департаменте и предприятии говорил Умнов. «Фонарь» со ссылкой на свои источники сообщает, что речь может идти о Белоблводоканале.

Из белгородского бюджета необоснованно потратили 200 млн рублей
Узнать подробнее

Дело Сергиенко

Против бывшего главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко возбудили ещё два уголовных дела. В СК сообщают, что фигурант получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы. Ещё 850 тыс. — по ремонту учреждения. Эпизоды произошли в 2019 и 2020 году.

Бел.Ру, опираясь на данные госзакупок выяснило, какая компания могла дать взятку Сергиенко. Возможно, речь идёт о скандальном «Тисайде», поскольку именно он занимался строительством школы на 1000 мест в микрорайоне Степной.

Известно, что контракт заключили 17 апреля 2019 года. Сумма контракта тогда составила 631 млн рублей, а затем несколько раз увеличилась и в конце концов составила 750 млн рублей. На текущий момент «Тисайд» объявили банкротом.

СК: Сергиенко получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы
Узнать подробнее
Читайте также:
Снаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под БелгородомВ деле о растрате при монтаже катка в Белгороде пока нет подозреваемыхТот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру Сергиенко
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Старый Оскол#Александр Сергиенко#Итоги дня#Общество#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Растрата#Областной бюджет#Экс-мэр
Подпишитесь
Тот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру Сергиенко
Сегодня, 10:37
Из белгородского бюджета необоснованно потратили 200 млн рублей
Сегодня, 12:52
Снаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под Белгородом
Сегодня, 09:39
«Услышали друг друга»: Гладков встретился с высказавшим ему претензии бизнесменом
Сегодня, 09:53
Прокуратура оштрафовала белгородского министра сельского хозяйства
Сегодня, 08:48
СК: Сергиенко получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы
Сегодня, 08:19