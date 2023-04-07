Прокуратура оштрафовала белгородского министра сельского хозяйства

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Министра сельского хозяйства Белгородской области Андрея Антоненко привлекли к административной ответственности. Причиной послужило нарушение порядка рассмотрения обращений граждан со стороны должностного лица.
Прокуратура организовала проверку после обращения белгородца по поводу нарушения сроков получения ответа на заявление минсельхозом региона. Надзорное ведомство установило соответствующий факт.
В результате возбудили дело об административном правонарушении. Главу министерства оштрафовали на 5 тыс. рублей. В адрес министра направили представление. Его уже рассмотрели и удовлетворили. Контроль за рассмотрением обращений граждан усилили.