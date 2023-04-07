После громкого вечера белгородцы находят обломки сбитых предметов

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Вечером 6 апреля ВСУ обстреляли Шебекино. Уведомления о происшествии белгородцам поступили в районе 19:00.
Официальной информации о последствиях обстрела не было. Как пишет Telegram-канал «ШО Шебекино», зафиксировали прилёты в поле недалеко от жилых домов.
Утром 7 апреля в Сети появились фотографии обломков. В Telegram-канале «Шёпот Шебекино» утверждают, что это обломки от сбитого накануне предмета.
В четверг, 6 апреля, под обстрел также попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Помимо этого, в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Его остатки упали в поле. Пострадавших нет.