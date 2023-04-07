Новые маршруты в Белгородской агломерации оценило более 117 тыс. пассажиров

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
С начала этого года в рамках модернизации маршрутной сети Белгородской агломерации запущено 10 новых маршрутов для удобства пассажиров.
За три месяца работы маршрутов ими воспользовались 117 688 человек. Более 50 тыс. пассажиров совершили поездки в марте.
Чтобы людям было легче привыкнуть к новым маршрутам, на остановках общественного транспорта разместили плакаты со схемами движения и расписанием рейсов, а также дополнили интерактивную карту.
Напомним, что решение об обновлении транспортной сети приняли после общественных обсуждений с жителями агломерации. В прошлом году в Белгородской области действовали 132 маршрута, 45 из которых городские, 87 — пригородные.