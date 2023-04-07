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Новые маршруты в Белгородской агломерации оценило более 117 тыс. пассажиров

7 апреля 2023, 10:44
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
С 1 января курсируют автобусы новых маршрутов Белгородской агломерации. По данным регионального министерства автомобильных дорог и транспорта, за три месяца работы новых маршрутов ими воспользовались 117 688 пассажиров.

С начала этого года в рамках модернизации маршрутной сети Белгородской агломерации запущено 10 новых маршрутов для удобства пассажиров.

За три месяца работы маршрутов ими воспользовались 117 688 человек. Более 50 тыс. пассажиров совершили поездки в марте.

Чтобы людям было легче привыкнуть к новым маршрутам, на остановках общественного транспорта разместили плакаты со схемами движения и расписанием рейсов, а также дополнили интерактивную карту.

Напомним, что решение об обновлении транспортной сети приняли после общественных обсуждений с жителями агломерации. В прошлом году в Белгородской области действовали 132 маршрута, 45 из которых городские, 87 — пригородные.

На 200 белгородских остановках появятся схемы движения новых автобусных маршрутов
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#Анастасия Афанасенко#Автобусы#Новые маршруты#Пассажиры#Общество#Автобус по расписанию#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
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