Нежилое здание в обстреливаемом белгородском приграничье выставят на торги

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
12 мая в Белгородской области пройдут торги по 11 лотам имущества, принадлежащего должникам. В их числе — нежилое здание компании «Стор» в Шебекинском округе. Площадь строения — 106,1 кв. м.
Организация задолжала по аренде комитету муниципальной собственности и земельных отношений при местной администрации. Начальная цена лота составила 555,9 тыс. рублей.
Также торги пройдут 10 и 11 мая. В первый день на аукцион выставят 27 лотов. Продать планируют УАЗ, который принадлежит ООО «Дорожно-Строительная Компания». Общество задолжало 1,5 млн рублей по налогам.
11 мая на торгах представят пищевое промышленное оборудование компании «Кейтеринг Белогорья» по начальной цене в 385 тыс. рублей. Организация успела накопить 2,6 млн рублей долгов по налогам.
ООО «Стор» зарегистрировано в селе Безлюдовка Шебекинского горокруга в 1998 году. Компания занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий.