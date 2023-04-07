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Нежилое здание в обстреливаемом белгородском приграничье выставят на торги

7 апреля 2023, 15:02
Фото: 1MI
12 мая состоится аукцион по продаже 11 лотов имущества должников. В их числе — нежилое здание площадью 106,1 кв. м, принадлежащее ООО «Стор». Помимо этого, на торги выставят имущество ООО «Дорожно-Строительная Компания» и ООО «Кейтеринг Белогорья».

12 мая в Белгородской области пройдут торги по 11 лотам имущества, принадлежащего должникам. В их числе — нежилое здание компании «Стор» в Шебекинском округе. Площадь строения — 106,1 кв. м.

Организация задолжала по аренде комитету муниципальной собственности и земельных отношений при местной администрации. Начальная цена лота составила 555,9 тыс. рублей.

Также торги пройдут 10 и 11 мая. В первый день на аукцион выставят 27 лотов. Продать планируют УАЗ, который принадлежит ООО «Дорожно-Строительная Компания». Общество задолжало 1,5 млн рублей по налогам.

11 мая на торгах представят пищевое промышленное оборудование компании «Кейтеринг Белогорья» по начальной цене в 385 тыс. рублей. Организация успела накопить 2,6 млн рублей долгов по налогам.

ООО «Стор» зарегистрировано в селе Безлюдовка Шебекинского горокруга в 1998 году. Компания занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Аукцион#Приставы#Имущество#Арест имущества#Общество
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