На установку лагеря для военных сборов в Белгородской области потратят 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Согласно документам госзакупки, на устройство палаточного лагеря для военных сборов в Алексеевском горокруге потратят 2 млн 64 тыс. 160 рублей. Контракт был заключён с ООО «Белгороддорстрой». В цену контракта входит стоимость работ и материалов, расходы подрядчика, налоги, пошлины и сборы.
Известно, что палаточный лагерь рассчитан на 138 мест.
Работы подрядчик должен выполнить до 24 мая 2023 года.
Известно, что сборы также проведут в Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. К участию в мероприятии в 2023 году планируется привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет. Также организаторы планируют создать отдельные смены для девушек.
Ребята пройдут курсы обучения по военно-медицинской, военно-тактической, строевой, огневой, радиационно-химической и физической подготовке.