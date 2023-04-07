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На установку лагеря для военных сборов в Белгородской области потратят 2 млн рублей

7 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI
Речь идёт о военно-патриотических сборах «Армата». Устройством палаточного лагеря в Алексеевском горокруге займётся «Белгороддорстрой».

Согласно документам госзакупки, на устройство палаточного лагеря для военных сборов в Алексеевском горокруге потратят 2 млн 64 тыс. 160 рублей. Контракт был заключён с ООО «Белгороддорстрой». В цену контракта входит стоимость работ и материалов, расходы подрядчика, налоги, пошлины и сборы.

Известно, что палаточный лагерь рассчитан на 138 мест.

Работы подрядчик должен выполнить до 24 мая 2023 года.

Известно, что сборы также проведут в Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. К участию в мероприятии в 2023 году планируется привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет. Также организаторы планируют создать отдельные смены для девушек.

Ребята пройдут курсы обучения по военно-медицинской, военно-тактической, строевой, огневой, радиационно-химической и физической подготовке.

Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области
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#Алина Харина#Сборы#Подростки#ООО "Белгороддорстрой"#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Алексеевка
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