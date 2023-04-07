На установку лагеря для военных сборов в Белгородской области потратят 2 млн рублей

Известно, что сборы также проведут в Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. К участию в мероприятии в 2023 году планируется привлечь порядка 5400 человек — школьников и студентов в возрасте 16-17 лет. Также организаторы планируют создать отдельные смены для девушек.