На Стойленском ГОКе прошла «Неделя здоровья»

«Укрепление здоровья работников — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. Мы развиваем социальные программы и программу ДМС, постоянно улучшаем условия труда и питания, создаем возможности для занятий спортом и для участия в благотворительности. Эта неделя прекрасный повод дополнительно привлечь внимание сотрудников СГОКа к самому главному, что есть в жизни каждого человека — его здоровью», — отметил директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.