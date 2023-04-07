На Стойленском ГОКе прошла «Неделя здоровья»

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
На Стойленском ГОКе, как и на всех предприятиях Группы НЛМК, прошла «Неделя здоровья». Ее традиционно проводят в честь всемирного Дня здоровья, который отмечается 7 апреля. В течение недели сотрудники комбината могли посетить вебинары от ведущих специалистов здорового образа жизни и психологов, пройти диагностику и получить консультации врачей в здравпунктах.
В этом году наравне с кардиологом и терапевтом, стойленцев консультировали врач-маммолог и специалист антивозрастной медицины. Всю неделю в столовых комбината в рамках «Марафона здорового питания» сотрудникам предлагали специальные комплексные обеды рационального питания.
«Укрепление здоровья работников — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. Мы развиваем социальные программы и программу ДМС, постоянно улучшаем условия труда и питания, создаем возможности для занятий спортом и для участия в благотворительности. Эта неделя прекрасный повод дополнительно привлечь внимание сотрудников СГОКа к самому главному, что есть в жизни каждого человека — его здоровью», — отметил директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
У каждого дня «Недели здоровья» была своя тематика: «День знаний», «День профилактики», «День полезных привычек», «День физической активности», «День антистресса». В день физической активности, например, сотрудники смогли посетить мастер-класс по бадминтону, сдать нормативы по ГТО.
Кроме офлайн мероприятий, сотрудники всех площадок компании могли поучаствовать в онлайн-активностях — ЗОЖ-фотоконкурсе, пройти самооценку здоровья на корпоративном портале, также ставили себе ЗОЖ-стикер в профиль. Для удобства на корпоративном портале НЛМК запустили отдельный раздел, который объединил всю информацию по «Неделе здоровья».