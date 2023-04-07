На развитие портала «Культурный регион. Белгород» потратят ещё 20 млн рублей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Министерство культуры Белгородской области заключило контракт с ООО «Медиа Сервис» на выполнение работ по развитию информационной системы «Культурный регион. Белгород». Цена контракта составила 20 млн рублей. Развитием системы компания будет заниматься до 25 декабря 2023 года.
Согласно документам контракта, улучшить «Культурный регион» планируется для того, чтобы повысить ценность портала для посетителей и увеличить их количество, улучшить работоспособность сайта, а также развить цифровую культурно-туристическую инфраструктуру области.
Подрядчику предстоит актуализировать функциональность и улучшить работоспособность системы, преобразить функции билетной системы, онлайн-кассы, обеспечить сотрудников учреждений и администраторов методическими рекомендациями. Также компании необходимо создать новый контент и модернизировать старый, продвинуть системы.
Отметим, что ООО «Медиа Сервис» работает в Белгороде с 2011 года. Основным видом деятельности компании является разработка компьютерного программного обеспечения. Генеральный директор — Александр Минаев.
Напомним, что в прошлом году с компанией заключило два контракта ФКУ «Цифровая культура». Белгородская компания занималась развитием и модернизацией, наполняло контент, а также оказывала информационную поддержку единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций народов России («Культура.РФ»).