На развитие портала «Культурный регион. Белгород» потратят ещё 20 млн рублей

Напомним, что в прошлом году с компанией заключило два контракта ФКУ «Цифровая культура». Белгородская компания занималась развитием и модернизацией, наполняло контент, а также оказывала информационную поддержку единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций народов России («Культура.РФ»).