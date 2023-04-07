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Многодетным семьям в Белгородской области предложили заросшие участки без дорог

7 апреля 2023, 10:28
Фото: 1MI
Прокуратура Борисовского района добивается устранения нарушений закона при предоставлении участков многодетным семьям. Некоторые земли не соответствуют установленным требованиям.

Прокуратура Борисовского района проверила земельные участки, которые должны были предоставить многодетным семьям. Выяснилось, что некоторые из предлагаемых участков не соответствуют установленным требованиям.

Например, в посёлке Борисовка на выделенных землях были заросли, сухие деревья. В сёлах Октябрьская Готня, Чуланово, Порубежное, хуторах Федосейкин, Отруб и Никольский поблизости нет школы, детских садов, магазинов и медицинских учреждений.

Также нарушением является то, что к участкам не подведены необходимые коммуникации и нет подъездных путей.

Главе администрации Борисовского района внесли представление. Нарушения начали устранять.

Напомним, что в феврале в «Бел.Ру» обратилась собственница жилья в ИЖС Ладушки Старого Оскола с жалобой на отсутствие коммуникаций и дороги в ИЖС для многодетных.

Оскольчанка пожаловалась на отсутствие коммуникаций и дороги в ИЖС для многодетных
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#Анастасия Афанасенко#Многодетные семьи#Участки#Земельные участки#Прокуратура#Нарушения#Общество#Белгородская область#Борисовский район
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