Многодетным семьям в Белгородской области предложили заросшие участки без дорог

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Прокуратура Борисовского района проверила земельные участки, которые должны были предоставить многодетным семьям. Выяснилось, что некоторые из предлагаемых участков не соответствуют установленным требованиям.
Например, в посёлке Борисовка на выделенных землях были заросли, сухие деревья. В сёлах Октябрьская Готня, Чуланово, Порубежное, хуторах Федосейкин, Отруб и Никольский поблизости нет школы, детских садов, магазинов и медицинских учреждений.
Также нарушением является то, что к участкам не подведены необходимые коммуникации и нет подъездных путей.
Главе администрации Борисовского района внесли представление. Нарушения начали устранять.
Напомним, что в феврале в «Бел.Ру» обратилась собственница жилья в ИЖС Ладушки Старого Оскола с жалобой на отсутствие коммуникаций и дороги в ИЖС для многодетных.