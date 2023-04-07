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МЧС предупреждает о втором обстреле Белгородской области за сутки

7 апреля 2023, 08:43. Обновлено в 08:45
Фото: Bel.ru

Хутор Ржавец в Белгородской области попал под огонь ВСУ

О происшествии белгородцы узнали из рассылки РСЧС. Информации о том, есть ли последствия обстрела, пока нет.
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Обстрел

Хутор Ржавец в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ 7 апреля. Об этом стало известно в районе 11:30. Информации о последствиях происшествия нет.

За сутки это уже второй обстрел Белгородской области. Утром в пятницу ВСУ открыли огонь по Грайворонскому горокругу. МЧС сообщало об обстреле села Новостроевка-Вторая. 

Накануне под обстрелом были Шебекино и Сподарюшино в Грайворонском горокруге. О том, есть ли разрушения, не сообщалось. В Шебекино после громкого вечера местные жители обнаружили обломки от сбитых предметов. 

После громкого вечера белгородцы находят обломки сбитых предметов
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ржавец
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