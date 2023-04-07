МЧС предупреждает о втором обстреле Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Хутор Ржавец в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ 7 апреля. Об этом стало известно в районе 11:30. Информации о последствиях происшествия нет.
За сутки это уже второй обстрел Белгородской области. Утром в пятницу ВСУ открыли огонь по Грайворонскому горокругу. МЧС сообщало об обстреле села Новостроевка-Вторая.
Накануне под обстрелом были Шебекино и Сподарюшино в Грайворонском горокруге. О том, есть ли разрушения, не сообщалось. В Шебекино после громкого вечера местные жители обнаружили обломки от сбитых предметов.