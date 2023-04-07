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Курская компания требует с «Пчёлки» племянника экс-мэра Белгорода 22 млн рублей

7 апреля 2023, 14:13
Фото: 1MI
ООО «Пчёлка», принадлежащее Андрею Потрясаеву, племяннику экс-мэра Белгорода Василия Потрясаева, выступает ответчиком по исковому заявлению компании «Курск-Агро». Последняя обратилась в Арбитражный суд с целью взыскать 22 млн рублей.

Курская компания «Курск-Агро» требует с потрясаевской «Пчёлки» 22,7 млн рублей. Ответчик, по мнению истца, должен заплатить эту сумму за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды».

При этом у «Пчёлки» к истцу тоже есть претензии. Так, компания обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с «Курск-Агро» 21,7 млн рублей за неосновательное обогащение в результате «незаконного присвоения в июле 2021 года урожая пшеницы сорта „Безостая 100“».

Тем не менее, Арбитражный суд Курской области в удовлетворении иска «Пчёлки» отказал. Компания не оставляет надежд и периодически подаёт апелляции: последнюю из них отклонили в Воронеже в январе этого года.

ООО «Пчёлка» зарегистрировано в селе Новосёловка Первая Ивнянского района в 2005 году. Сфера деятельности компании — выращивание зерновых, кроме риса, зернобобовых культур и семян масличных культур. Её гендиректор — Андрей Потрясаев.

Андрей Потрясаев — племянник бывшего мэра Белгорода Василия Потрясаева. Бизнес предпринимателя базируется в Ивнянском районе: за 2021 год он принёс ему чистую прибыль в 246 млн рублей. Стоит отметить, что оба Потрясаевых входят в топ самых богатых белгородцев 2022 года. 

Топ богатых людей Белгородской области
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