Курская компания требует с «Пчёлки» племянника экс-мэра Белгорода 22 млн рублей

При этом у «Пчёлки» к истцу тоже есть претензии. Так, компания обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с «Курск-Агро» 21,7 млн рублей за неосновательное обогащение в результате «незаконного присвоения в июле 2021 года урожая пшеницы сорта „Безостая 100“».