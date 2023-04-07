Глава РЭО Буцаев рассказал о назначении нового экопромышленного парка в Приморье

Согласно комментарию генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, экопромышленный парк в Приморском крае станет одним из восьми, которые будут строиться по всей стране в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Уже поступили заявки от нескольких компаний, которые планируют заняться строительством мусороперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке. Как сообщает vostokmedia.com, в качестве таких резидентов рассматриваются ООО «Репласт», ООО «Экопромпродукт», ООО «Эко-Сервис», ООО «Полигон». Предприятия смогут ежегодно утилизировать до 16 тысяч тонн ТКО. Компании, которые планируют стать резидентами, сейчас собирают необходимую для проектирования таких объектов информацию. Им будет доступно финансирование от ППК «РЭО» за счет выпуска облигаций, в том числе зеленых, сообщил Буцаев.