Глава РЭО Буцаев рассказал о назначении нового экопромышленного парка в Приморье

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Согласно комментарию генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, экопромышленный парк в Приморском крае станет одним из восьми, которые будут строиться по всей стране в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Уже поступили заявки от нескольких компаний, которые планируют заняться строительством мусороперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке. Как сообщает vostokmedia.com, в качестве таких резидентов рассматриваются ООО «Репласт», ООО «Экопромпродукт», ООО «Эко-Сервис», ООО «Полигон». Предприятия смогут ежегодно утилизировать до 16 тысяч тонн ТКО. Компании, которые планируют стать резидентами, сейчас собирают необходимую для проектирования таких объектов информацию. Им будет доступно финансирование от ППК «РЭО» за счет выпуска облигаций, в том числе зеленых, сообщил Буцаев.
Кроме того, резидентам дальневосточного комплекса положены и иные меры поддержки от государства, закрепленные в нормативно-правовых актах на региональном и федеральном уровнях.
Потенциальные резиденты уже выразили готовность построить на территории парка ряд производств. Так, о создании предприятия по переработке полимерных отходов (ПЭТ, ПНД) мощностью 2,7 тысячи тонн в год заявила компания «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стеклянной тары в пеностекло мощностью три тысячи тонн в год — «Эко-Сервис». Также планируется построить завод по переработке макулатуры на 10 тысяч тонн в год.
Запуск в работу объектов экопромышленного парка состоится в конце следующего года.
Планируется, что до конца 2024 года на территории страны будут построены экопромышленные парки в Приморье, Подмосковье, в Краснодарском крае и на Ставрополье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Запуск заводов по переработке разных видов вторсырья позволит быстрее достичь целей и показателей нацпроекта «Экология» по сокращению объема отправляемых на полигоны отходов на 50%. Заводы по утилизации смогут обеспечить ежегодное вовлечение в хозоборот порядка 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.