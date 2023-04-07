Гладков прокомментировал «водоёмы» во дворах рядом с будущим парком аттракционов

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову пожаловался один из белгородцев. Он сообщил, что жители улицы Корочанская возмущаются из-за появления в их дворах новых «водоёмов», появившихся в результате строительства парка аттракционов. По словам жителей, там заблокировали отход грунтовых вод, поэтому они «плавают в своих дворах».