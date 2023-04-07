Гладков прокомментировал «водоёмы» во дворах рядом с будущим парком аттракционов

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову пожаловался один из белгородцев. Он сообщил, что жители улицы Корочанская возмущаются из-за появления в их дворах новых «водоёмов», появившихся в результате строительства парка аттракционов. По словам жителей, там заблокировали отход грунтовых вод, поэтому они «плавают в своих дворах».
Вячеслав Гладков такую проблему не увидел, но пообещал в ближайшее время её решить.
Сегодня был там. Да и вообще каждую неделю туда приезжаю, смотрю за тем, как идёт стройка. Но не увидел там проблемы, прошу прощения, если она есть. Константину Полежаеву поручение дал. Грунта там достаточно, постараемся быстро поправить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее жители улицы Корочанская уже обращали внимание на свою проблему.
Напомним, что новый парк аттракционов строят на дальнем берегу Центрального пляжа на улице Корочанская. Первую очередь парка аттракционов планируется сдать к 5 августа.