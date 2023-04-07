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Гладков предложил белгородцам обсудить предложения по улучшению велоинфраструктуры

7 апреля 2023, 16:54
Фото: 1MI
В прямом эфире глава региона сообщил, что в разработке есть несколько проектов по велоинфраструктуре. Он также предложил велоактивистам обсудить все проблемы и планы.

В вечернем прямом эфире к главе региона обратился один из белгородцев. По его мнению, губернатор «полностью закрылся» от создания в регионе велоинфрастуктуры.

Однако Вячеслав Гладков с этим не согласился. Он сообщил, что в разработке уже есть несколько проектов, а также предложил велоактивистам встретиться и всё обсудить. Последнюю встречу с ними проводили еще до пандемии COVID-19.

Занимаемся этим. Есть несколько проектов, ещё несколько мне не понравились. На улице часто встречаюсь с велосипедистами, сам люблю велосипед. Велоинфраструктурой хочу и буду заниматься. Если Вы соберёте примерно 20-30 велоактивистов, то я готов к встрече. Скажите время и дату, пообщаемся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородцы просят решить проблему движения велосипедов в городе
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#Александра Склярова#Велоинфраструктура#Велосипедисты#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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