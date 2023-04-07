Гладков предложил белгородцам обсудить предложения по улучшению велоинфраструктуры

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В вечернем прямом эфире к главе региона обратился один из белгородцев. По его мнению, губернатор «полностью закрылся» от создания в регионе велоинфрастуктуры.
Однако Вячеслав Гладков с этим не согласился. Он сообщил, что в разработке уже есть несколько проектов, а также предложил велоактивистам встретиться и всё обсудить. Последнюю встречу с ними проводили еще до пандемии COVID-19.
Занимаемся этим. Есть несколько проектов, ещё несколько мне не понравились. На улице часто встречаюсь с велосипедистами, сам люблю велосипед. Велоинфраструктурой хочу и буду заниматься. Если Вы соберёте примерно 20-30 велоактивистов, то я готов к встрече. Скажите время и дату, пообщаемся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области