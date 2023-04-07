Гибель рыб и фекальные заражения: как «Белгранкорм» зашёл в Новгородскую область

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:49
Ранее Бел.Ру уже писало о судебном разбирательстве компании «Белгранкорм — Великий Новгород» с Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ведомство требует взыскать с компании 30,5 млн рублей — за причинение вреда природе. Причиной стал испортивший землю куриный помёт, который «Белгранкормом» разместил возле одной из деревень.
Выяснилось, что это не первое такое дело: ранее компания уже попадала в истории, связанные с причинением вреда природе. Подробнее — в нашем материале.
«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.
Летом прошлого года, 14 июля, в Новгородской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения химикатами реки Холовы в Крестецком районе. Тогда вода в водоёме стала очень грязной: по словам местных жителей, купаться в речке стало просто невозможно. Но гораздо хуже пришлось рыбе — с ней случился настоящий мор. Погибли как молодь, так и крупные особи.
По версии следствия, в реку Холову около деревни Новое Рахино слили сточные воды с высоким содержанием биогенных ингредиентов. Под подозрение новгородцев сразу же попал «Белгранкорм — Великий Новгород»: дело в том, что рядом с водоёмом находятся производственные цеха птицефабрики компании. Поспешить всех успокоил главный инженер-эколог «Белгранкорм-Великий Новгород» Евгений Кислинский:
Здесь нет наших производственных площадок. Наше физическое присутствие здесь исключено. Мы на сто процентов уверены, что рыба погибла из-за аномально жаркой погоды.
цитирует инженера местное издание.
22 июля прокуратура Новгородской области сообщила «Зелёному фронту», что рядом с накопителем птицефабрики «Белгранкорма» был оборудован несанкционированный выпуск сточных вод. Кроме того, в том районе имеются следы предшествующего сброса сточных вод на водоохранную зону реки Пятницкой.
А вверх по течению реки обнаружили еще один несанкционированный выпуск сточных вод, которым, судя по всему, пользовались и раньше. При этом земельный участок, на котором выведены оголовки этих труб, примыкает к участку птицефабрики «Белгранкорма».
Всего же водным биоресурсам Новгородской области нанесли ущерб в 16 млн рублей. Также прокуратура согласовала внеплановую проверку «Белгранкорм-Великий Новгород» Росприроднадзором: по её итогам выявили нарушения требований экологического законодательства. Решался вопрос о привлечении организации к административной ответственности.
Отметим, что в 2014 году после аналогичного замора в Холове предприятие «Белгранкорм — Великий Новгород» уже привлекали к ответственности. Тогда ущерб от залпового сброса сточных вод оценили в 73 млн рублей.
История с куриным помётом началась не недавно. Судя по публикациям прошлых лет, первую птицу на белгранкормовскую птицефабрику высадили в 2009 году. Уже тогда местные жители стали жаловаться на невыносимую вонь в округе. Начались и первые штрафы. Тем не менее, вопрос о закрытии фабрики ни разу не поднимался.
На проблему с оставляемыми птицефабрикой фекалиями регулярно обращают внимание местные депутаты и общественники. Так, депутат Ермолинского сельского поселения Оксана Сергеева в 2021 году, не стесняясь выражений, весьма резко высказалась о происходящем в Крестецком районе Новгородской области:
В агитационной газетке рассказывают про рост прироста сельхозпромышленности и «Белгранкорма», но вот просто ни слова не говорят о загаженном «Белгранкормом» Крестецком районе, о японском заводе-призраке по переработке куриного дерьма и качестве этой продукции.
Под японским «заводом-призраком» депутат, вероятно, подразумевает завод по переработке куриного помёта в удобрения, построенный по привезённой японцами из компании «Кошин Инжиниринг Ко» технологии.
Обращали внимание на фекальное загрязнение и в Роспотребнадзоре. Так, в 2021 году Северо-Западным межрегиональным управлением ведомства вместе с прокуратурой проверили 650 гектаров предприятия. Собрав пробу земли и изучив её, эксперты пришли к выводу, что местная почва загрязнена энтерококками — произошло это вследствие фекального заражения. Всё это опасно для окружающей природы, в том числе и для здоровья людей.
Также Роспотребнадзор выявил зарастание земли древесно-кустарниковой растительностью, которое приводит к ухудшению качества почвы.
По результатам проверки были составлены протоколы по ч. 2 статей 8.6 и 8.7 КоАП РФ, а на предприятие наложили штраф — на общую сумму в 475 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре Бел.Ру подтвердили факт того, что «Белгранкорм» нарушал требования природоохранного законодательства и штрафовался за это ранее. Напомним: следующее судебное заседание в рамках разбирательства по делу загрязнения почвы куриным помётом пройдёт в Великом Новгороде 10 апреля.
Мы сделали запрос в структуры «Белгранкорма» с просьбой прокомментировать ситуацию.