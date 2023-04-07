Гибель рыб и фекальные заражения: как «Белгранкорм» зашёл в Новгородскую область

История с куриным помётом началась не недавно. Судя по публикациям прошлых лет, первую птицу на белгранкормовскую птицефабрику высадили в 2009 году. Уже тогда местные жители стали жаловаться на невыносимую вонь в округе. Начались и первые штрафы. Тем не менее, вопрос о закрытии фабрики ни разу не поднимался.