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Экскурсионные поезда из Белгорода в Прохоровку запустят в апреле

7 апреля 2023, 14:36
Фото: АО «ППК „Черноземье“»
В первый рейс пригородный поезд отправится уже 23 апреля. Сезон экскурсионных поездов к музейному комплексу «Прохоровское поле» продлится до конца сентября, сообщили в пресс-службе АО «ППК „Черноземье“».

Из Белгорода в Прохоровку запустят экскурсионные поезда. Сезон открывается уже в апреле.

Пригородные поезда будут курсировать по воскресеньям с 23 апреля по 24 сентября и дополнительно 12 июля. Поезд № 6544 Белгород — Прохоровка отправится в 10:45. На месте пассажиры будут уже в 11:40.

Поезд № 6543 сообщением из Прохоровки в Белгород отправляется в путь в 15:10.
В областной центр он прибудет в 16:10.

В прошлом году из Белгорода в Прохоровку на туристическом поезде с апреля по сентябрь проехали 9,2 тыс. пассажиров.

Туристический поезд из Белгорода в Прохоровку перевёз 9,2 тыс. пассажиров
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#Анастасия Афанасенко#Пригородный поезд#Электричка#Экскурсионный поезд#Общество#Белгородская область#Белгород#Прохоровка
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