Экскурсионные поезда из Белгорода в Прохоровку запустят в апреле

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Из Белгорода в Прохоровку запустят экскурсионные поезда. Сезон открывается уже в апреле.
Пригородные поезда будут курсировать по воскресеньям с 23 апреля по 24 сентября и дополнительно 12 июля. Поезд № 6544 Белгород — Прохоровка отправится в 10:45. На месте пассажиры будут уже в 11:40.
Поезд № 6543 сообщением из Прохоровки в Белгород отправляется в путь в 15:10.
В областной центр он прибудет в 16:10.
В прошлом году из Белгорода в Прохоровку на туристическом поезде с апреля по сентябрь проехали 9,2 тыс. пассажиров.