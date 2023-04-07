Депутат Вадим Радченко возложил цветы в память об убитом военкоре Владлене Татарском

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Белгородский депутат Вадим Радченко сообщил на своей странице в соцсетях, что прощание с погибшим военкором Владленом Татарским состоится уже завтра, 8 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве.
Также депутат отметил, что жители Белгорода продолжают приносить цветы в память о военном корреспонденте к Вечному огню. Вадим Радченко тоже возложил цветы памятнику и выразил соболезнования родным погибшего.
Владлен Татарский был одним из самых отважных военных корреспондентов. Всегда в эпицентре событий, в самых ожесточенных сражениях. Не боялся ничего, а главное — не боялся говорить правду. Множество россиян ждали его сводки с передовой и военную аналитику.
Вадим Радченко, председатель Белгородского городского совета
Напомним, что вечером 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Причиной хлопка стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтку. Фигурку военкору вручила одна из участниц встречи, Дарья Трепова. Её арестовали на два месяца.