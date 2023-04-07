Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Изображение материала

Депутат Вадим Радченко возложил цветы в память об убитом военкоре Владлене Татарском

7 апреля 2023, 16:20
Фото: t.me/nichego_lishnego_radchenko_1ok
Председатель Белгородского городского совета выразил соболезнования родным погибшего в своих соцсетях.

Белгородский депутат Вадим Радченко сообщил на своей странице в соцсетях, что прощание с погибшим военкором Владленом Татарским состоится уже завтра, 8 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве.

Также депутат отметил, что жители Белгорода продолжают приносить цветы в память о военном корреспонденте к Вечному огню. Вадим Радченко тоже возложил цветы памятнику и выразил соболезнования родным погибшего.

Владлен Татарский был одним из самых отважных военных корреспондентов. Всегда в эпицентре событий, в самых ожесточенных сражениях. Не боялся ничего, а главное — не боялся говорить правду. Множество россиян ждали его сводки с передовой и военную аналитику.
Вадим Радченко, председатель Белгородского городского совета
Фото: t.me/nichego_lishnego_radchenko_1ok

Напомним, что вечером 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Причиной хлопка стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтку. Фигурку военкору вручила одна из участниц встречи, Дарья Трепова. Её арестовали на два месяца.

Фото Владлена Татарского поставили возле Вечного огня в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского арестовалиИзвестный блогер Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафеВоенкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую областьВоенкор Александр Коц назвал Белгородскую область фронтовым районом
#Александра Склярова#Военкор#Возложение цветов#Вечный огонь#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Владлен Татарский
Подпишитесь
Тот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру Сергиенко
Сегодня, 10:37
Из белгородского бюджета необоснованно потратили 200 млн рублей
Сегодня, 12:52
Снаряд разрушил строящийся дом в результате обстрела под Белгородом
Сегодня, 09:39
«Услышали друг друга»: Гладков встретился с высказавшим ему претензии бизнесменом
Сегодня, 09:53
Прокуратура оштрафовала белгородского министра сельского хозяйства
Сегодня, 08:48
СК: Сергиенко получил 8 млн рублей взяткой за решение вопроса по строительству школы
Сегодня, 08:19