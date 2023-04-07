Депутат Вадим Радченко возложил цветы в память об убитом военкоре Владлене Татарском

Напомним, что вечером 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Причиной хлопка стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтку. Фигурку военкору вручила одна из участниц встречи, Дарья Трепова. Её арестовали на два месяца.