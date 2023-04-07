Благодатный огонь в Белгородскую область привезут медики

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Гладков предложил, чтобы благодатный огонь в этом году в Белгородскую область доставили медики. В прошлом году его привезли главы Середы и Журавлёвки, несмотря на сложную оперативную обстановку.
7 апреля православные отмечают праздник Благовещение. Тем временем в регионе продолжают готовиться к пасхальным богослужениям. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ему хотелось бы, чтобы Белгородская область была в числе первых регионов, куда привозят благодатный огонь.
В этом году решили, что сделать это должны медики. Речь о Надежде Бондаренко — заведующей хирургическим отделением. Она провела более 1 тыс. операций, а недавно извлекла неразорвавшийся снаряд из груди раненого. Почётную миссию хотят поручить и медсестре горбольницы №2 Регине Белименко. Женщина участвует в белгородской самообороне.
«Я надеюсь, все наши мероприятия удастся реализовать на следующей неделе. И эти две замечательных женщины привезут благодатный огонь, который разъедется по храмам, по православным храмам Белгородской области», — заключил Гладков.