Благодатный огонь в Белгородскую область привезут медики

В этом году решили, что сделать это должны медики. Речь о Надежде Бондаренко — заведующей хирургическим отделением. Она провела более 1 тыс. операций, а недавно извлекла неразорвавшийся снаряд из груди раненого. Почётную миссию хотят поручить и медсестре горбольницы №2 Регине Белименко. Женщина участвует в белгородской самообороне.