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Благодатный огонь в Белгородскую область привезут медики

7 апреля 2023, 06:48
Фото: 1MI
Огонь доставят врач Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко и медсестра горбольницы № 2 Регина Белименко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Бондаренко участвовала в операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военного. Белименко — участница белгородской самообороны.
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Пасха

Гладков предложил, чтобы благодатный огонь в этом году в Белгородскую область доставили медики. В прошлом году его привезли главы Середы и Журавлёвки, несмотря на сложную оперативную обстановку.

7 апреля православные отмечают праздник Благовещение. Тем временем в регионе продолжают готовиться к пасхальным богослужениям. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ему хотелось бы, чтобы Белгородская область была в числе первых регионов, куда привозят благодатный огонь.

В этом году решили, что сделать это должны медики. Речь о Надежде Бондаренко — заведующей хирургическим отделением. Она провела более 1 тыс. операций, а недавно извлекла неразорвавшийся снаряд из груди раненого. Почётную миссию хотят поручить и медсестре горбольницы №2 Регине Белименко. Женщина участвует в белгородской самообороне.

«Я надеюсь, все наши мероприятия удастся реализовать на следующей неделе. И эти две замечательных женщины привезут благодатный огонь, который разъедется по храмам, по православным храмам Белгородской области», — заключил Гладков.

В Белгородской области готовятся встречать благодатный огонь
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Пасха#Вячеслав Гладков#Общество#Религия#Благодатный огонь#Медик
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